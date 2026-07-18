Dünyanın En Yalnız Prensesi: Halkı Çok Seviyor Ama Tahta Çıkamıyor!
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Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/world-n...
Japonya Krizantem Tahtı, dışarıdan bakıldığında ihtişamın, zarafetin ve sarsılmaz geleneklerin simgesi olarak varlığını sürdürüyor. Ancak bu görkemli yapının merkezinde, dünya basını tarafından yıllardır 'Dünyanın en yalnız prensesi' olarak nitelendirilen genç bir kadın yer alıyor. İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako’nun tek çocuğu olan Prenses Aiko’nun hayat hikayesi, modern çağın ortasında katı geleneklerin ve ağır kuralların gölgesinde şekillenen hüzünlü bir tablo sunuyor.
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İmparatorun tek evladı olarak dünyaya gelen Aiko kendi geleceği üzerinde herhangi bir söz hakkı taşıyamıyor
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Saray kuralları genç prensesi aşkı ile unvanı arasında acımasız bir seçim yapmaya zorluyor
Erken yaşta maruz kaldığı akran zorbalığı saray duvarları arkasındaki izolasyonu daha da derinleştiriyor
Sarayın boğucu yalnızlığına sığınmayı reddeden prenses Kızılhaç bünyesinde çalışarak halkıyla bağ kuruyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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