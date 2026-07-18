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Dünyanın En Yalnız Prensesi: Halkı Çok Seviyor Ama Tahta Çıkamıyor!

Dünyanın En Yalnız Prensesi: Halkı Çok Seviyor Ama Tahta Çıkamıyor!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.07.2026 - 18:47
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Japonya Krizantem Tahtı, dışarıdan bakıldığında ihtişamın, zarafetin ve sarsılmaz geleneklerin simgesi olarak varlığını sürdürüyor. Ancak bu görkemli yapının merkezinde, dünya basını tarafından yıllardır 'Dünyanın en yalnız prensesi' olarak nitelendirilen genç bir kadın yer alıyor. İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako’nun tek çocuğu olan Prenses Aiko’nun hayat hikayesi, modern çağın ortasında katı geleneklerin ve ağır kuralların gölgesinde şekillenen hüzünlü bir tablo sunuyor.

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Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/world-n...
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İmparatorun tek evladı olarak dünyaya gelen Aiko kendi geleceği üzerinde herhangi bir söz hakkı taşıyamıyor

İmparatorun tek evladı olarak dünyaya gelen Aiko kendi geleceği üzerinde herhangi bir söz hakkı taşıyamıyor

Prenses Aiko’nun yaşamındaki en büyük çelişki, hükümdarın tek çocuğu olmasına rağmen yönetim mekanizmalarının dışında bırakılmasıyla başlıyor. Japonya İmparatorluğu, 1947 yılında yürürlüğe giren muhafazakar bir veraset yasasıyla yönetiliyor ve bu düzenleme tahtın yalnızca erkek varislere devredilmesine izin veriyor. Japon halkının yüzde 80 gibi ezici bir çoğunluğu Aiko’yu geleceğin imparatoriçesi olarak görmek istemesine karşın, genç prenses kadın kimliği sebebiyle taht sıralamasına dahi dahil edilmiyor. Siyasetçilerin yasayı değiştirmeye yanaşmaması neticesinde tahtın gelecekteki varisleri sırasıyla amcası ve kuzeni Hisahito olarak belirleniyor. Ülkesinde bu denli sevilirken kendi ailesinin geleceğinden soyutlanması, Aiko’nun yalnızlığının ilk temel taşını oluşturuyor.

Saray kuralları genç prensesi aşkı ile unvanı arasında acımasız bir seçim yapmaya zorluyor

Saray kuralları genç prensesi aşkı ile unvanı arasında acımasız bir seçim yapmaya zorluyor

Genç prensesi derin bir çaresizliğe sürükleyen asıl unsur, hayatını kiminle paylaşacağı sorusunda kendisini gösteriyor. Saray protokolleri, prensesin yalnızca kendi dengi olan bir 'soylu' ile evlenmesine müsaade ediyor. Fakat İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Japonya'da imparatorluk ailesi dışındaki tüm asalet unvanları kaldırıldığı için, günümüzde ülkede Aiko’nun evlenebileceği hiçbir soylu erkek bulunmuyor. Bu durum, genç kadının önüne psikolojik bir duvar örerek onu iki keskin seçenekle baş başa bırakıyor. Aiko, ya sıradan bir vatandaşla evlenip tüm unvanlarını, haklarını ve ailesini geride bırakarak saraydan uzaklaşmayı seçiyor ya da unvanını korumak adına ömrünün sonuna kadar o devasa odalarda yalnız bir yaşam sürmeyi kabul ediyor.

Erken yaşta maruz kaldığı akran zorbalığı saray duvarları arkasındaki izolasyonu daha da derinleştiriyor

Erken yaşta maruz kaldığı akran zorbalığı saray duvarları arkasındaki izolasyonu daha da derinleştiriyor

Aiko’nun dünyadan izole edilmişliği sadece yasal sınırlarla kalmayıp, çocukluk döneminde tecrübe ettiği travmalara kadar uzanıyor. Henüz sekiz yaşındayken gittiği okulda diğer çocukların fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kalan prenses, yaşadığı derin anksiyete sebebiyle okulu reddetme noktasına geliyor. Uzun süre boyunca sınıfa ancak annesi İmparatoriçe Masako’nun elini tutarak ve sadece birkaç saatliğine adım atabiliyor. Akranlarıyla bağ kurması gereken en hassas yaşlarda, sıkı kurallar ve korumalar arasında, arkadaş edinemeden büyümek mecburiyetinde kalıyor.

Sarayın boğucu yalnızlığına sığınmayı reddeden prenses Kızılhaç bünyesinde çalışarak halkıyla bağ kuruyor

Sarayın boğucu yalnızlığına sığınmayı reddeden prenses Kızılhaç bünyesinde çalışarak halkıyla bağ kuruyor

Prenses Aiko, tüm bu baskılara ve önüne konulan engellere rağmen kaderine teslim olmayı kabul etmiyor. Gakushuin Üniversitesi’nde Japon Dili ve Edebiyatı bölümünü başarıyla tamamlayan prenses, sarayın konforlu izolasyonunu seçmek yerine hayatın tam içine karışmayı tercih ediyor. Bugün Japon Kızılhaç Derneği bünyesinde tam zamanlı ve sıradan bir çalışan olarak görev yapan Aiko, insani yardım çalışmalarında aktif rol alıyor. Japon halkı tarafından büyük bir sevgiyle karşılanan prenses, kuralların getirdiği o soğuk yalnızlığı hayatın içinde var olarak ve çalışarak aşma kararlılığı sergiliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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