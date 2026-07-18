Dünyanın En Yalnız Prensesi: Halkı Çok Seviyor Ama Tahta Çıkamıyor!

Genç prensesi derin bir çaresizliğe sürükleyen asıl unsur, hayatını kiminle paylaşacağı sorusunda kendisini gösteriyor. Saray protokolleri, prensesin yalnızca kendi dengi olan bir 'soylu' ile evlenmesine müsaade ediyor. Fakat İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Japonya'da imparatorluk ailesi dışındaki tüm asalet unvanları kaldırıldığı için, günümüzde ülkede Aiko’nun evlenebileceği hiçbir soylu erkek bulunmuyor. Bu durum, genç kadının önüne psikolojik bir duvar örerek onu iki keskin seçenekle baş başa bırakıyor. Aiko, ya sıradan bir vatandaşla evlenip tüm unvanlarını, haklarını ve ailesini geride bırakarak saraydan uzaklaşmayı seçiyor ya da unvanını korumak adına ömrünün sonuna kadar o devasa odalarda yalnız bir yaşam sürmeyi kabul ediyor.