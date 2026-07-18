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Meşhur Tatil Ülkesi Güneş Kremlerini Yasakladı: Sebebi Şaşırttı

Meşhur Tatil Ülkesi Güneş Kremlerini Yasakladı: Sebebi Şaşırttı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.07.2026 - 17:03
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Güneydoğu Asya’nın en yoğun turizm merkezlerinden biri olan Tayland, deniz ekosistemini ve özellikle hızla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan mercan resiflerini koruma altına almak amacıyla radikal bir çevre kararına imza attı. Ülke sınırları içindeki tüm ulusal deniz parklarında, su altı yaşamına zarar verdiği bilimsel olarak kanıtlanan belirli kimyasal maddeleri barındıran güneş koruyucuların kullanımı resmi olarak engellendi. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte bölgeyi ziyaret edecek yerli ve yabancı turistlerin, sahillerde uygulanacak sıkı çevre denetimleriyle ve kurallara riayet edilmemesi durumunda yüksek para cezalarıyla karşılaşacağı bildirildi.

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Kaynak: https://thethaiger.com/hot-news/envir...
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Belirlenen kimyasal bileşiklerin deniz altındaki biyolojik çeşitliliğe ve mercanların yapısına ciddi zararlar verdiği kanıtlandı

Belirlenen kimyasal bileşiklerin deniz altındaki biyolojik çeşitliliğe ve mercanların yapısına ciddi zararlar verdiği kanıtlandı

Alınan yasal önlem, insan cildini zararlı ultraviyole ışınlarından korurken deniz florasının ve faunasının doğal dengesini altüst eden dört temel kozmetik bileşeni hedef alıyor. Yapılan araştırmalar neticesinde yasak kapsamına alınan oksibenzon, oktinoksat, 4-metilbenziliden kafur ve butilparaben gibi maddelerin, mercan larvalarını yok ettiği, deniz canlılarının üreme sistemlerini bozduğu ve resiflerde kitlesel beyazlama dalgasına yol açtığı saptandı. Küresel iklim krizinin su sıcaklıklarında yarattığı artışla halihazırda hassaslaşan su altı habitatının, bu kimyasal atıklar sebebiyle tamamen yok olma eşiğine geldiği uzmanlarca aktarıldı.

Gezginlerin cezai işlemlerle karşılaşmamak adına çevre dostu mineral filtreli koruyucuları tercih etmesi gerekiyor

Gezginlerin cezai işlemlerle karşılaşmamak adına çevre dostu mineral filtreli koruyucuları tercih etmesi gerekiyor

Çevre bakanlığı yetkilileri, uygulamanın tüm güneş koruyucu ürünleri engellemediğini, yalnızca ekolojik dengeyi tehdit eden formülleri kısıtladığını duyurdu. Tayland seyahati planlayan tatilcilerin, hem yasal yaptırımlardan kaçınmaları hem de hassas deniz ekosistemine zarar vermemeleri adına yanlarında getirdikleri ürünlerin içeriklerini kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, kimyasal filtre içeren geleneksel kozmetikler yerine, su altında çözünerek doğal yaşama zarar vermeyen ve üzerinde uluslararası 'mercan dostu' ibaresi yer alan mineral bazlı koruyucuların seçilmesi hususunda resmi uyarılar yapıldı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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