Meşhur Tatil Ülkesi Güneş Kremlerini Yasakladı: Sebebi Şaşırttı

Güneydoğu Asya’nın en yoğun turizm merkezlerinden biri olan Tayland, deniz ekosistemini ve özellikle hızla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan mercan resiflerini koruma altına almak amacıyla radikal bir çevre kararına imza attı. Ülke sınırları içindeki tüm ulusal deniz parklarında, su altı yaşamına zarar verdiği bilimsel olarak kanıtlanan belirli kimyasal maddeleri barındıran güneş koruyucuların kullanımı resmi olarak engellendi. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte bölgeyi ziyaret edecek yerli ve yabancı turistlerin, sahillerde uygulanacak sıkı çevre denetimleriyle ve kurallara riayet edilmemesi durumunda yüksek para cezalarıyla karşılaşacağı bildirildi.

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