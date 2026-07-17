400 Yıldır Denizin Dibinde Saklanıyordu: Bulduğu 10 Kiloluk Külçenin Değeri Tam 100 Bin Dolar!

Sefer yetkilileri, bu bulgunun yaklaşık otuz yıldır bölgeden çıkarılan ilk gümüş külçe olması nedeniyle tarihi önem taşıdığını belirtti. Tahmini değeri 50 bin ila 100 bin dolar arasında değişen gümüş külçe, incelenmek üzere laboratuvar ortamında koruma altına alındı. Ayrıca külçe üzerinde, gümüşün saflığını doğrulamak amacıyla yapılan küçük bir ayar çentiği açıldı.