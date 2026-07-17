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400 Yıldır Denizin Dibinde Saklanıyordu: Bulduğu 10 Kiloluk Külçenin Değeri Tam 100 Bin Dolar!

400 Yıldır Denizin Dibinde Saklanıyordu: Bulduğu 10 Kiloluk Külçenin Değeri Tam 100 Bin Dolar!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 15:48
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ABD'nin Florida eyaleti açıklarında 1622 yılında batan İspanyol kalyonu Nuestra Señora de Atocha'nın enkazında yürütülen arama çalışmalarında, yaklaşık 30 yıl aradan sonra ilk kez 10,2 kilogram ağırlığında gümüş külçe tespit edildi. Değeri 100 bin dolara ulaşan bu tarihi keşif, deniz tabanında hâlâ büyük bir hazinenin yattığını ortaya koydu.

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Kaynak: https://www.foxnews.com/travel/treasu...
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Dalgıçlar Key West yakınlarında gerçekleştirdikleri aramalarda okyanus tabanından oldukça güçlü bir sinyal aldı.

Dalgıçlar Key West yakınlarında gerçekleştirdikleri aramalarda okyanus tabanından oldukça güçlü bir sinyal aldı.

Mel Fisher's Shipwreck Expeditions ekibine bağlı DARE kurtarma gemisinde görevli dalgıçlar, Key West yakınlarında önemli bir başarıya imza attı. Yaklaşık 15 metre derinlikte su altı metal detektörüyle arama yapan uzmanlar, hassas bir çalışma gerçekleştirdi. Dalgıçların nesne üzerindeki kum ve tortu tabakalarını dikkatle temizlemesiyle, 4 yüzyılı aşkın süredir bozulmadan kalan dev gümüş külçe gün yüzüne çıkarıldı. Söz konusu kalyon, 1622 yılında sömürgelerden İspanya'ya tonlarca altın, gümüş ve zümrüt taşırken yakalandığı kasırga sonucu batmıştı.

Hazine arama ekibi enkaz alanından benzer bir gümüş külçeyi en son 1999 yılında çıkarmıştı.

Hazine arama ekibi enkaz alanından benzer bir gümüş külçeyi en son 1999 yılında çıkarmıştı.

Sefer yetkilileri, bu bulgunun yaklaşık otuz yıldır bölgeden çıkarılan ilk gümüş külçe olması nedeniyle tarihi önem taşıdığını belirtti. Tahmini değeri 50 bin ila 100 bin dolar arasında değişen gümüş külçe, incelenmek üzere laboratuvar ortamında koruma altına alındı. Ayrıca külçe üzerinde, gümüşün saflığını doğrulamak amacıyla yapılan küçük bir ayar çentiği açıldı.

Tarihi kayıtlara göre bölgede hâlâ keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce gümüş külçe ve binlerce madeni para yer alıyor.

Tarihi kayıtlara göre bölgede hâlâ keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce gümüş külçe ve binlerce madeni para yer alıyor.

Ünlü hazine avcısı Mel Fisher liderliğindeki ekip, 1985 yılında Atocha kalyonunun ana hazine yatağını keşfetmişti. O tarihten bu yana deniz tabanından yüzlerce gümüş külçe, binlerce altın sikke ve zümrüt çıkarıldı. Son keşif, onlarca yıldır süren aramalara rağmen batık alanının hâlâ son derece zengin yapısını koruduğunu bir kez daha tescilledi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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