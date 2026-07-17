400 Yıldır Denizin Dibinde Saklanıyordu: Bulduğu 10 Kiloluk Külçenin Değeri Tam 100 Bin Dolar!
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Kaynak: https://www.foxnews.com/travel/treasu...
ABD'nin Florida eyaleti açıklarında 1622 yılında batan İspanyol kalyonu Nuestra Señora de Atocha'nın enkazında yürütülen arama çalışmalarında, yaklaşık 30 yıl aradan sonra ilk kez 10,2 kilogram ağırlığında gümüş külçe tespit edildi. Değeri 100 bin dolara ulaşan bu tarihi keşif, deniz tabanında hâlâ büyük bir hazinenin yattığını ortaya koydu.
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Dalgıçlar Key West yakınlarında gerçekleştirdikleri aramalarda okyanus tabanından oldukça güçlü bir sinyal aldı.
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Hazine arama ekibi enkaz alanından benzer bir gümüş külçeyi en son 1999 yılında çıkarmıştı.
Tarihi kayıtlara göre bölgede hâlâ keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce gümüş külçe ve binlerce madeni para yer alıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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