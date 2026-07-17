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Biri 103, Diğeri 100 Yaşında: Gaziantepli Asırlık Çift Her Gün Yiyip İçtikleri 3 Şeyi Açıkladı

Biri 103, Diğeri 100 Yaşında: Gaziantepli Asırlık Çift Her Gün Yiyip İçtikleri 3 Şeyi Açıkladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 14:57
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşamını sürdüren 100 yaşındaki Mehmet Balaban ile 103 yaşındaki eşi Cennet Balaban, sağlıklı ve uzun ömürlerinin temel kaynaklarını kamuoyuna aktardı. 1953 yılında hayatlarını birleştiren ve Yörük kültürüyle yetişen asırlık çiftin, geniş aile bağlarıyla birlikte 7 çocuğu, 25 torunu ve 26 torun çocuğu bulunuyor. İleri yaşlarına rağmen günlük rutin işlerini büyük ölçüde kendi başlarına yürüten çift, bugüne kadar ciddi bir sağlık sorunuyla karşılaşmadıklarını, yalnızca 2021 yılındaki salgın döneminde tıbbi yardım aldıklarını ifade etti.

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Çiftin mutfak kültüründe üç temel doğal besin ön plana çıkıyor

Çiftin mutfak kültüründe üç temel doğal besin ön plana çıkıyor

Hayatını uzun yıllar avcılıkla ve doğayla iç içe geçiren Mehmet Balaban, sağlıklı kalmalarını sofralarından hiç eksik etmedikleri tereyağı, yoğurt ve peynire borçlu olduklarını belirtti. Yoğurt tüketimini et tüketiminden daha çok önemsediğini vurgulayan Balaban, beslenme alışkanlıklarında nicelikten ziyade doğallığa önem verdiklerini dile getirdi. Gün içinde kuvvetli bir öğün yaptıktan sonra kalan süreci tek bir öğünle tamamladıklarını aktaran asırlık çınar, az ve öz beslenmenin vücut direncini korumadaki rolüne dikkat çekti.

Huzurlu bir evlilik süreci ve her gün tekrarlanan kahve ritüeli yaşam kalitesini artırıyor

Huzurlu bir evlilik süreci ve her gün tekrarlanan kahve ritüeli yaşam kalitesini artırıyor

Uzun ömür formülünün psikolojik boyutuna değinen 103 yaşındaki Cennet Balaban, evlilik hayatları boyunca eşiyle hiçbir zaman büyük bir tartışma yaşamadıklarını ve bir ömrü huzur bağlamında tükettiklerini ifade etti. Günümüz şartlarında da birlikteliklerinin her anına değer verdiklerini belirten Cennet Balaban, her gün özenle hazırladığı Türk kahvesini eşine ikram etmeyi bir gelenek haline getirdiğini sözlerine ekledi. Yaz aylarında evlerinin avlusunda vakit geçiren çift, aralarındaki sevgi bağını ilk günkü hassasiyetle korumayı sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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