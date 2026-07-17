Biri 103, Diğeri 100 Yaşında: Gaziantepli Asırlık Çift Her Gün Yiyip İçtikleri 3 Şeyi Açıkladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşamını sürdüren 100 yaşındaki Mehmet Balaban ile 103 yaşındaki eşi Cennet Balaban, sağlıklı ve uzun ömürlerinin temel kaynaklarını kamuoyuna aktardı. 1953 yılında hayatlarını birleştiren ve Yörük kültürüyle yetişen asırlık çiftin, geniş aile bağlarıyla birlikte 7 çocuğu, 25 torunu ve 26 torun çocuğu bulunuyor. İleri yaşlarına rağmen günlük rutin işlerini büyük ölçüde kendi başlarına yürüten çift, bugüne kadar ciddi bir sağlık sorunuyla karşılaşmadıklarını, yalnızca 2021 yılındaki salgın döneminde tıbbi yardım aldıklarını ifade etti.

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