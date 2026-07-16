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Nörobilimciler Kanıtladı: Boşluğa Bakıp Dalıp Giden Kişilerin Ortak Noktası

Nörobilimciler Kanıtladı: Boşluğa Bakıp Dalıp Giden Kişilerin Ortak Noktası

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 23:16
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Günlük yaşam koşturmacası içerisinde bireylerin ansızın bir noktaya odaklanıp sessizce kalması, uzun yıllar boyunca basit bir dikkat dağınıklığı ya da yorgunluk belirtisi olarak değerlendirildi. Ancak nörobilim alanında gerçekleştirilen son bilimsel çalışmalar, bu durumun sanılandan çok daha karmaşık ve derin bir zihinsel sürece işaret ettiğini açıkça ortaya koyuyor. Çevredeki fiziksel uyaranlardan tamamen koparak boşluğa bakma eylemi, aslında beyindeki aktif bir mekanizmanın son derece sağlıklı bir şekilde işlediğini gösteriyor.

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Kaynak: https://tn.com.ar/sociedad/2026/07/11...
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Uzmanlar zihnin serbestçe dolaşmasını sağlayan özel bir sinir ağının bu süreçte devreye girdiğini ifade ediyor.

Uzmanlar zihnin serbestçe dolaşmasını sağlayan özel bir sinir ağının bu süreçte devreye girdiğini ifade ediyor.

Bilim insanları, gözlerin tek bir noktaya sabitlendiği bu anları 'zihin gezinmesi' kavramı ile tanımlıyor. Bu süreç yaşanırken bireyin dikkati dış dünyadan tamamen sıyrılarak kendi içsel evrenine doğru yöneliyor. Gerçekleştirilen işlevsel beyin görüntüleme çalışmalarına göre, kişi dışarıdan bakıldığında hiçbir şey yapmıyormuş gibi görünse bile, beynin 'Varsayılan Mod Şebekesi' büyük bir hızla aktif hale geçiyor. Söz konusu sinir ağı, birey belirli bir işe odaklanmadığı zamanlarda çalışmaya başlayarak geçmiş anıları düzenliyor, geleceğe yönelik planlar kurguluyor ve mevcut bilgileri kapsamlı şekilde analiz ediyor.

Zihinsel bir dinlenme gibi görünen bu dalışlar aslında yaratıcı düşünceyi ve problem çözme yeteneğini besliyor.

Zihinsel bir dinlenme gibi görünen bu dalışlar aslında yaratıcı düşünceyi ve problem çözme yeteneğini besliyor.

Nörobilimciler, bu geçici dalgınlık anlarının insan bilişi üzerinde pek çok olumlu etkisi bulunduğunu önemle vurguluyor. Zihnin serbest dolaşımı sayesinde, normal koşullarda bir araya gelmesi zor olan farklı düşünceler ile kavramlar arasında beklenmedik bilişsel köprüler kuruluyor. Bu durum, bireylerin karşılaştıkları son derece karmaşık problemlere daha yaratıcı, esnek ve özgün çözümler üretmesine olanak tanıyor. Dolayısıyla gözlerin bir noktaya takılması, beynin kendini yenilemesi ve yeni fikirler üretmesi açısından kritik bir önem taşıyor.

Sürecin aşırı düzeyde yaşanarak günlük hayatı aksatması durumunda ise uzmanlar bir hekime başvurulmasını tavsiye ediyor.

Sürecin aşırı düzeyde yaşanarak günlük hayatı aksatması durumunda ise uzmanlar bir hekime başvurulmasını tavsiye ediyor.

Her ne kadar bu dalıp gitmeler beynin doğal bir işleyiş parçası kabul edilse de, araştırmacılar bazı hassas sınırlara dikkat çekiyor. Günlük sorumlulukları aksatacak, iş veya okul yaşamını doğrudan olumsuz etkileyecek sıklıkta yaşanan dalıp gitmeler, konsantrasyon güçlüğüne ya da farklı zihinsel yorgunluklara işaret edebiliyor. Bu tarz istisnai durumlarda vakit kaybetmeden uzman görüşü almak büyük önem taşıyor. Ancak genel çerçevede, gün içinde yaşanan kısa süreli dalıp gitmeler sağlıklı ve aktif çalışan bir beynin rutin faaliyetleri arasında yer alıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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