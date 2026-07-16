Nörobilimciler Kanıtladı: Boşluğa Bakıp Dalıp Giden Kişilerin Ortak Noktası

Günlük yaşam koşturmacası içerisinde bireylerin ansızın bir noktaya odaklanıp sessizce kalması, uzun yıllar boyunca basit bir dikkat dağınıklığı ya da yorgunluk belirtisi olarak değerlendirildi. Ancak nörobilim alanında gerçekleştirilen son bilimsel çalışmalar, bu durumun sanılandan çok daha karmaşık ve derin bir zihinsel sürece işaret ettiğini açıkça ortaya koyuyor. Çevredeki fiziksel uyaranlardan tamamen koparak boşluğa bakma eylemi, aslında beyindeki aktif bir mekanizmanın son derece sağlıklı bir şekilde işlediğini gösteriyor.

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