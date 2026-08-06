Mutfaktaki Karıncaları Uzaklaştırmanın En Kolay Yolu Belli Oldu

Karıncalar yiyecek bulduklarında geçtikleri güzergaha feromon adı verilen kimyasal bir iz bırakıyor. Kolonideki diğer karıncalar da bu izi takip ederek aynı yiyecek kaynağına ulaşıyor. Bu nedenle mutfakta görülen birkaç karıncanın ardından kısa sürede daha fazlası ortaya çıkabiliyor.

Haberde görüşlerine yer verilen uzmanlara göre tarçının güçlü kokusu, karıncaların bıraktığı feromon izlerini bastırabiliyor. Tarçına kokusunu veren sinnamaldehit adlı bileşen de karıncaların yön bulmasını zorlaştırabiliyor.

Ancak tarçın karıncaları veya yuvayı ortadan kaldırmıyor. Yalnızca geçiş yolunu bozarak belirli alanlardan uzaklaşmalarına yardımcı oluyor. Bu nedenle uygulamanın bir süre sonra yenilenmesi gerekebiliyor.