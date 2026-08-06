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Mutfaktaki Karıncaları Uzaklaştırmanın En Kolay Yolu Belli Oldu

Mutfaktaki Karıncaları Uzaklaştırmanın En Kolay Yolu Belli Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.08.2026 - 10:00
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Havaların ısınmasıyla birlikte mutfak tezgahında, pencere kenarlarında ve kapı çevresinde karıncalar görülmeye başlayabiliyor. Uzmanlara göre hemen her mutfakta bulunan tarçın, karıncaların eve girmek için kullandığı yolları bozarak doğal bir uzaklaştırıcı görevi görebiliyor.

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Tarçın karıncaların yön bulmasını zorlaştırıyor

Tarçın karıncaların yön bulmasını zorlaştırıyor

Karıncalar yiyecek bulduklarında geçtikleri güzergaha feromon adı verilen kimyasal bir iz bırakıyor. Kolonideki diğer karıncalar da bu izi takip ederek aynı yiyecek kaynağına ulaşıyor. Bu nedenle mutfakta görülen birkaç karıncanın ardından kısa sürede daha fazlası ortaya çıkabiliyor.

Haberde görüşlerine yer verilen uzmanlara göre tarçının güçlü kokusu, karıncaların bıraktığı feromon izlerini bastırabiliyor. Tarçına kokusunu veren sinnamaldehit adlı bileşen de karıncaların yön bulmasını zorlaştırabiliyor.

Ancak tarçın karıncaları veya yuvayı ortadan kaldırmıyor. Yalnızca geçiş yolunu bozarak belirli alanlardan uzaklaşmalarına yardımcı oluyor. Bu nedenle uygulamanın bir süre sonra yenilenmesi gerekebiliyor.

Tarçın karışımı giriş noktalarına uygulanıyor

Tarçın karışımı giriş noktalarına uygulanıyor

Öncelikle karıncaların hangi çatlak, pencere, kapı aralığı veya duvar boşluğundan eve girdiğinin belirlenmesi gerekiyor. Ardından bu noktalara ince bir tabaka hâlinde toz tarçın serpilebiliyor.

Tarçının dağılmasını önlemek için az miktarda suyla koyu bir karışım hazırlanabiliyor. Hazırlanan karışım, pamuklu çubuk yardımıyla karıncaların geçtiği çizgilere ve giriş noktalarına sürülebiliyor.

Yöntemin daha etkili olabilmesi için mutfak tezgâhındaki kırıntıların temizlenmesi, dökülen yiyeceklerin bekletilmemesi ve açık gıdaların kapalı kaplarda saklanması gerekiyor. Karınca yoğunluğu devam ediyorsa yuvanın bulunduğu alanın belirlenmesi ve daha kalıcı bir mücadele yöntemi uygulanması gerekebiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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