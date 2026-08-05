Dünya’nın Ağırlığını Ölçmek İçin Bir Dağ Kullandılar

Matematikçi Charles Hutton, Schiehallion’un hacmini hesaplamak için dağı çok sayıda dikey bölüme ayırdı. Eş yükseltideki noktaları birleştiren kontur çizgilerinden yararlanması, topoğrafik haritalamanın gelişimindeki önemli adımlardan biri oldu.

Hutton, hesaplamaların sonunda Dünya’nın ortalama yoğunluğunu metreküp başına yaklaşık 4 bin 500 kilogram olarak belirledi. Günümüzde kabul edilen değer metreküp başına yaklaşık 5 bin 515 kilogram. Dönemin sınırlı araçları düşünüldüğünde elde edilen sonuç, modern değerin yalnızca yaklaşık yüzde 18 altında kalıyordu.

Deney, Dünya’nın yüzeydeki kayalardan çok daha yoğun olduğunu da gösterdi. Hutton buradan hareketle gezegenin iç kısmında daha yoğun ve büyük olasılıkla metalik maddelerin bulunması gerektiğini düşündü. Böylece bir dağ, yalnızca Dünya’nın kütlesinin hesaplanmasına değil, iç yapısının anlaşılmasına da yardım etti.