Dünya’nın Ağırlığını Ölçmek İçin Bir Dağ Kullandılar
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Uyduların ve elektronik ölçüm cihazlarının bulunmadığı 1774 yılında bilim insanları, Dünya’nın kütlesini hesaplayabilmek için İskoçya’daki bir dağı kullandı. Schiehallion Dağı’nın çekim gücünün oluşturduğu küçücük sapmayı ölçen ekip, gezegenin ortalama yoğunluğunu günümüzde kabul edilen değere oldukça yakın biçimde hesapladı.
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Bir dağın çekim gücü yıldızlarla ölçüldü
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Sonuç modern değerden yaklaşık yüzde 18 uzaktı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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