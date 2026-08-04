Yürüyen Merdivendeki Fırçaların Gerçek Görevi Ortaya Çıktı
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Yürüyen merdivenlerin iki yanında bulunan siyah fırçaların ayakkabıları temizlemek için yerleştirildiği düşünülebiliyor. Oysa “etek yönlendiricisi” olarak adlandırılan bu parçaların asıl görevi güvenlik. Fırçalar, ayakkabı ve kıyafetlerin tehlikeli boşluğa yaklaşmasını engelleyen dokunsal bir uyarı oluşturuyor.
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Fırçaların asıl amacı ayakkabıları temizlemek değil
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Tehlikeli boşluktan uzak durmanız için uyarıyor
Basamağın ortasında durmak gerekiyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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