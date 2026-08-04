Yürüyen Merdivendeki Fırçaların Gerçek Görevi Ortaya Çıktı

Hareket eden basamaklarla merdivenin sabit yan paneli arasında küçük bir boşluk bulunuyor. Ayakkabılar, uzun bağcıklar, bol kıyafetler veya çantaların parçaları bu aralığa sıkışabiliyor.

Fırçalar fiziksel bir bariyer oluşturmaktan çok erken uyarı görevi görüyor. Ayakkabı boşluğa ulaşmadan önce fırçaya temas ediyor ve yolcu ayağını kenardan uzaklaştırabiliyor.

Özellikle yumuşak ayakkabıların ve bağcıkların hareketli parçaların yakınına gelmemesi gerekiyor.