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Yürüyen Merdivendeki Fırçaların Gerçek Görevi Ortaya Çıktı

Yürüyen Merdivendeki Fırçaların Gerçek Görevi Ortaya Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.08.2026 - 13:38
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Yürüyen merdivenlerin iki yanında bulunan siyah fırçaların ayakkabıları temizlemek için yerleştirildiği düşünülebiliyor. Oysa “etek yönlendiricisi” olarak adlandırılan bu parçaların asıl görevi güvenlik. Fırçalar, ayakkabı ve kıyafetlerin tehlikeli boşluğa yaklaşmasını engelleyen dokunsal bir uyarı oluşturuyor.

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Fırçaların asıl amacı ayakkabıları temizlemek değil

Fırçaların asıl amacı ayakkabıları temizlemek değil

Fırçalar, yürüyen merdivenin kenarındaki sabit panel boyunca uzanıyor. Yolcuların ayakkabılarını bunlara sürterek temizlemesi amaçlanmıyor.

Aksine fırçalarla temas etmek, kişinin basamağın kenarına fazla yaklaştığını gösteriyor. Dokunulduğunda hissedilen hafif itme ve rahatsızlık, yolcuyu ayağını ortaya doğru çekmeye yönlendiriyor.

Bu nedenle fırçalar tutunma, denge sağlama veya temizlik amacıyla kullanılmamalı.

Tehlikeli boşluktan uzak durmanız için uyarıyor

Tehlikeli boşluktan uzak durmanız için uyarıyor

Hareket eden basamaklarla merdivenin sabit yan paneli arasında küçük bir boşluk bulunuyor. Ayakkabılar, uzun bağcıklar, bol kıyafetler veya çantaların parçaları bu aralığa sıkışabiliyor.

Fırçalar fiziksel bir bariyer oluşturmaktan çok erken uyarı görevi görüyor. Ayakkabı boşluğa ulaşmadan önce fırçaya temas ediyor ve yolcu ayağını kenardan uzaklaştırabiliyor.

Özellikle yumuşak ayakkabıların ve bağcıkların hareketli parçaların yakınına gelmemesi gerekiyor.

Basamağın ortasında durmak gerekiyor

Basamağın ortasında durmak gerekiyor

Yürüyen merdiven kullanırken öne doğru bakılması, el bandından tutulması ve ayakların basamağın kenarlarından uzak tutulması öneriliyor.

Çocukların yan panellere yaslanmasına veya fırçalarla oynamasına izin verilmemesi gerekiyor. Uzun kıyafetler ve ayakkabı bağcıkları da basamakların hareketli bölümlerinden uzak tutulmalı.

Fırçalar bir acil durdurma sistemi olmadığı için temas ettiklerinde merdiveni durdurmuyor. En güvenli yöntem basamağın orta bölümünde durmak.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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