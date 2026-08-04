Telefonda Konuşmaktan Hoşlanmayan İnsanların Ortak Özelliği
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Telefon çaldığında ekrana bakıp açılmasını beklemek veya konuşmak yerine mesaj atmayı tercih etmek her zaman kabalık anlamına gelmiyor. Araştırmalar, telefon görüşmelerinin anında yanıt verme zorunluluğu ve karşı tarafın tepkisini kestirememe nedeniyle bazı insanlarda kaygı yaratabildiğini gösteriyor.
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Cevap vermeden önce düşünmek istiyorlar
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Beklenmedik aramaları kesinti olarak görebiliyorlar
Yanlış anlaşılmaktan veya değerlendirilmekten çekinebiliyorlar
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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