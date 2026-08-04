Telefonda Konuşmaktan Hoşlanmayan İnsanların Ortak Özelliği

Telefon görüşmesi, mesajdan farklı olarak kişinin yaptığı işi anında bırakmasını gerektiriyor. Ne kadar süreceği ve hangi konunun konuşulacağı bilinmeyen bir arama, gününü planlı geçiren kişiler için rahatsız edici olabiliyor.

Bu kişiler önceden kararlaştırılmış görüşmelerde daha rahat davranırken beklenmedik aramalara cevap vermek istemeyebiliyor. Mesaj atılması, konunun ve gerekli zamanın önceden anlaşılmasını sağlıyor.

Telefon görüşmesini sevmemek bu nedenle her zaman insanlardan kaçınmakla değil, zaman ve dikkat üzerinde kontrol sahibi olma isteğiyle bağlantılı olabiliyor.