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Yaşam
Telefonda Konuşmaktan Hoşlanmayan İnsanların Ortak Özelliği

Telefonda Konuşmaktan Hoşlanmayan İnsanların Ortak Özelliği

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.08.2026 - 14:04
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Telefon çaldığında ekrana bakıp açılmasını beklemek veya konuşmak yerine mesaj atmayı tercih etmek her zaman kabalık anlamına gelmiyor. Araştırmalar, telefon görüşmelerinin anında yanıt verme zorunluluğu ve karşı tarafın tepkisini kestirememe nedeniyle bazı insanlarda kaygı yaratabildiğini gösteriyor.

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Cevap vermeden önce düşünmek istiyorlar

Cevap vermeden önce düşünmek istiyorlar

Mesajlaşırken bir cümleyi yeniden okumak, düzeltmek ve ne söyleneceğini düşünmek mümkün oluyor. Telefon görüşmesinde ise karşı taraf genellikle anında yanıt bekliyor.

Düşüncelerini dikkatli biçimde ifade etmeyi tercih eden kişiler, hazırlıksız yakalandıkları bir telefon görüşmesinde kontrolü kaybettiklerini hissedebiliyor. Özellikle önemli veya duygusal konularda yazılı iletişimi daha güvenli bulabiliyorlar.

Bu tercih kişinin konuşma becerisinin zayıf olduğu anlamına gelmiyor. Bazı insanlar yalnızca yanıtlarını oluşturmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyuyor.

Beklenmedik aramaları kesinti olarak görebiliyorlar

Beklenmedik aramaları kesinti olarak görebiliyorlar

Telefon görüşmesi, mesajdan farklı olarak kişinin yaptığı işi anında bırakmasını gerektiriyor. Ne kadar süreceği ve hangi konunun konuşulacağı bilinmeyen bir arama, gününü planlı geçiren kişiler için rahatsız edici olabiliyor.

Bu kişiler önceden kararlaştırılmış görüşmelerde daha rahat davranırken beklenmedik aramalara cevap vermek istemeyebiliyor. Mesaj atılması, konunun ve gerekli zamanın önceden anlaşılmasını sağlıyor.

Telefon görüşmesini sevmemek bu nedenle her zaman insanlardan kaçınmakla değil, zaman ve dikkat üzerinde kontrol sahibi olma isteğiyle bağlantılı olabiliyor.

Yanlış anlaşılmaktan veya değerlendirilmekten çekinebiliyorlar

Yanlış anlaşılmaktan veya değerlendirilmekten çekinebiliyorlar

Telefon görüşmelerinde yüz ifadesi ve beden dili görülemiyor. Sessizlikler, ses tonundaki değişiklikler veya konuşmanın bölünmesi bazı kişiler tarafından olumsuz yorumlanabiliyor.

Araştırmalar, telefon kaygısının yanlış bir şey söyleme, yargılanma veya karşı tarafın tepkisini yönetememe endişesiyle ilişkili olabileceğini gösteriyor. Ana dili dışında konuşan kişilerde bu kaygı daha belirgin hale gelebiliyor.

Ancak telefonla konuşmaktan hoşlanmayan herkesin sosyal kaygılı veya içe dönük olduğu söylenemez. İletişim alışkanlıkları, iş koşulları ve kişisel sınırlar da bu tercihte etkili oluyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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