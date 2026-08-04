İkinci El Mağazasında Ucuza Sattıkları Takılar 1.000 Yıllık Çıktı

İlk incelemelerde yüzük ve madalyonların tasarımlarının Orta Çağ eserlerine benzediği belirlendi. Bazı parçaların eski Batı Roma İmparatorluğu sınırları içinde üretilmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Ancak takıların yaşı, yapıldığı yer ve hangi yollarla Kanada’ya ulaştığı henüz kesinleşmedi. Uzmanlar eserlerin gerçek olabileceği gibi daha sonraki dönemlerde yapılmış taklitler olma ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.

Bu nedenle takıların kesin olarak bin yıllık olduğu henüz söylenemiyor.