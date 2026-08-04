İkinci El Mağazasında Ucuza Sattıkları Takılar 1.000 Yıllık Çıktı
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Kanada’daki bir ikinci el mağazasına bağışlanan 11 yüzük ve iki madalyon, 30 Kanada doları karşılığında satışa çıkarıldı. Takıları gören ve arkeoloji eğitimi bulunan bir müşteri, parçaların sıradan olmadığını fark etti. Üniversiteye teslim edilen eserlerin yüzlerce, hatta binlerce yıllık olabileceği düşünülüyor.
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Arkeoloji bilgisi olan müşteri takıları fark etti
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Takıların Orta Çağ’dan kalmış olabileceği düşünülüyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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