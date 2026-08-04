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Yaşam
İkinci El Mağazasında Ucuza Sattıkları Takılar 1.000 Yıllık Çıktı

İkinci El Mağazasında Ucuza Sattıkları Takılar 1.000 Yıllık Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.08.2026 - 13:17
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Kanada’daki bir ikinci el mağazasına bağışlanan 11 yüzük ve iki madalyon, 30 Kanada doları karşılığında satışa çıkarıldı. Takıları gören ve arkeoloji eğitimi bulunan bir müşteri, parçaların sıradan olmadığını fark etti. Üniversiteye teslim edilen eserlerin yüzlerce, hatta binlerce yıllık olabileceği düşünülüyor.

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Arkeoloji bilgisi olan müşteri takıları fark etti

Arkeoloji bilgisi olan müşteri takıları fark etti

Takılar, British Columbia eyaletinin Chilliwack kentindeki bir ikinci el mağazasına kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından bağışlandı. Mağaza çalışanları parçaları kostüm takısı zannederek tamamını 30 Kanada dolarına satışa çıkardı.

Takıları inceleyen bir müşteri, üzerlerindeki şekillerin ve metal işçiliğinin modern takılardan farklı olduğunu fark etti. Arkeoloji geçmişi bulunan müşteri, mağaza çalışanlarına parçaların tarihî olabileceğini söyledi.

Bunun üzerine takılar satıştan kaldırılarak Simon Fraser Üniversitesi Arkeoloji ve Etnoloji Müzesi’ne bağışlandı.

Takıların Orta Çağ’dan kalmış olabileceği düşünülüyor

Takıların Orta Çağ’dan kalmış olabileceği düşünülüyor

İlk incelemelerde yüzük ve madalyonların tasarımlarının Orta Çağ eserlerine benzediği belirlendi. Bazı parçaların eski Batı Roma İmparatorluğu sınırları içinde üretilmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Ancak takıların yaşı, yapıldığı yer ve hangi yollarla Kanada’ya ulaştığı henüz kesinleşmedi. Uzmanlar eserlerin gerçek olabileceği gibi daha sonraki dönemlerde yapılmış taklitler olma ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.

Bu nedenle takıların kesin olarak bin yıllık olduğu henüz söylenemiyor.

Gerçek olup olmadıklarını öğrenciler araştıracak

Gerçek olup olmadıklarını öğrenciler araştıracak

Üniversite, takıların kimyasal bileşimini, üretim yöntemlerini ve üzerlerindeki sembolleri incelemeyi planlıyor. Araştırmaların bir bölümü 2026 sonbaharında açılacak arkeoloji dersi kapsamında öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek.

Çalışmalar sırasında metallerin hangi döneme ait olduğu ve parçaların gerçek tarihî eserler olup olmadığı araştırılacak. Elde edilen sonuçların ardından takıların bir sergide ziyaretçilere gösterilmesi planlanıyor.

Eserlerin geçmişi doğrulanırsa 30 dolara satışa çıkarılan parçalar önemli bir arkeolojik koleksiyona dönüşebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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