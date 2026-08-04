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Kocaelispor Futbolcusu Habib Keita Aşık Olduğu İçin Takımdan Ayrıldı

Kocaelispor Futbolcusu Habib Keita Aşık Olduğu İçin Takımdan Ayrıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.08.2026 - 13:58
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Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Malili orta saha oyuncusu Habib Ali Keita’nın takımdan izinsiz bir şekilde ayrılmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Durul, Malili futbolcunun aşık olduğu için takıma dönmediğini ve bu yüzden yurt dışında futbol oynamak istediğini açıkladı.

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Kocaelispor'da Keita krizi büyüyor. Hatta kulüp başkanı Recep Durul da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kocaelispor'da Keita krizi büyüyor. Hatta kulüp başkanı Recep Durul da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Durul “Keita’nın izinsiz gitmesi tabii ki hoş bir şey değil. Buna akıl tutulması diyebiliriz. Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş, onun için gittiği söyleniyor. Ayrıca Türkiye’de değil, yurt dışında bir takımda oynamak istiyor. Ancak menajerleri bazen telefonlara çıkıyor, bazen çıkmıyor. Biz Kocaelispor olarak gerekli hukuki işlemleri başlatacağız ancak kendisine biraz süre verdik. 3-4 kulüpten transfer teklifi olduğu söyleniyor fakat şu ana kadar bize ulaşan resmi bir teklif yok.' diyerek oyuncunun bağları tamamen kopardığını aktardı.

Kocaelispor oyuncunun bonservisini almıştı.

Kocaelispor oyuncunun bonservisini almıştı.

Habib Ali Keita, 2025-2026 sezonunda Fransa’nın Clermont Foot 63 takımından kiralık olarak Kocaelispor’a gelmiş, sezon sonunda kulüp satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Oyuncunun kente dönmemesi krize neden olmuştu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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