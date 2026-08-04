Kocaelispor Futbolcusu Habib Keita Aşık Olduğu İçin Takımdan Ayrıldı

Durul “Keita’nın izinsiz gitmesi tabii ki hoş bir şey değil. Buna akıl tutulması diyebiliriz. Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş, onun için gittiği söyleniyor. Ayrıca Türkiye’de değil, yurt dışında bir takımda oynamak istiyor. Ancak menajerleri bazen telefonlara çıkıyor, bazen çıkmıyor. Biz Kocaelispor olarak gerekli hukuki işlemleri başlatacağız ancak kendisine biraz süre verdik. 3-4 kulüpten transfer teklifi olduğu söyleniyor fakat şu ana kadar bize ulaşan resmi bir teklif yok.' diyerek oyuncunun bağları tamamen kopardığını aktardı.