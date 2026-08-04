Kocaelispor Futbolcusu Habib Keita Aşık Olduğu İçin Takımdan Ayrıldı
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Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Malili orta saha oyuncusu Habib Ali Keita’nın takımdan izinsiz bir şekilde ayrılmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Durul, Malili futbolcunun aşık olduğu için takıma dönmediğini ve bu yüzden yurt dışında futbol oynamak istediğini açıkladı.
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Kocaelispor'da Keita krizi büyüyor. Hatta kulüp başkanı Recep Durul da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
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Kocaelispor oyuncunun bonservisini almıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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