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Dünya Kupasına Damga Vuran Vozinha Şili'de Kahraman Gibi Karşılandı

Dünya Kupasına Damga Vuran Vozinha Şili'de Kahraman Gibi Karşılandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.08.2026 - 18:50
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda Yeşil Burun Adaları formasıyla unutulmaz bir performans sergileyen 40 yaşındaki kaleci Vozinha Şili’nin köklü kulüplerinden Colo-Colo’ya katılmak üzere Santiago’ya ulaştı. Kaleci, havalimanında coşkulu bir taraftar kitlesi tarafından kahraman gibi karşılandı.

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Dünya Kupası performansıyla ikinci baharı yaşamıştı.

Dünya Kupası performansıyla ikinci baharı yaşamıştı.

Inter Miami’nin (Messi’nin takımı) yüksek maaşlı teklifine rağmen “beni pazarlama figürü olarak değil, gerçek bir futbolcu olarak isteyen bir takım istiyorum” diyerek bu teklifi reddeden 40 yaşındaki eldiven, forma şansı vaat eden ve sportif olarak değer göreceği Colo-Colo’yu tercih etti.

O sözlerin de etkisiyle tecrübeli eldiven Şili'de böyle karşılandı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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