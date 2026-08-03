Dünya Kupasına Damga Vuran Vozinha Şili'de Kahraman Gibi Karşılandı
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda Yeşil Burun Adaları formasıyla unutulmaz bir performans sergileyen 40 yaşındaki kaleci Vozinha Şili’nin köklü kulüplerinden Colo-Colo’ya katılmak üzere Santiago’ya ulaştı. Kaleci, havalimanında coşkulu bir taraftar kitlesi tarafından kahraman gibi karşılandı.
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Dünya Kupası performansıyla ikinci baharı yaşamıştı.
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O sözlerin de etkisiyle tecrübeli eldiven Şili'de böyle karşılandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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