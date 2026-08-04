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Hasteneye Gitmeden Evden Muayene Dönemi Başladı: Tüm Şehirlerdeki Hastanelerde Ücretsiz Olarak Başladı

Hasteneye Gitmeden Evden Muayene Dönemi Başladı: Tüm Şehirlerdeki Hastanelerde Ücretsiz Olarak Başladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.08.2026 - 14:47
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Sağlık Bakanlığı, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde yeni bir dijital dönemin kapılarını araladı. Artık vatandaşlar psikolojik destek, sosyal danışmanlık ve sigara bırakma gibi hizmetler için MHRS üzerinden randevu alıp, evlerinden hiç çıkmadan uzmanlarla görüntülü görüşebilecek.

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Sağlıklı Hayat Merkezlerinde uzaktan hasta değerlendirme dönemi başladı.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde uzaktan hasta değerlendirme dönemi başladı.

Sağlık Bakanlığı, koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinin dijital ortam üzerinden de sunulmasını sağlayan Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemini (UHDS) Sağlıklı Hayat Merkezlerinde de hayata geçirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen UHDS kapsamında, 5 Temmuz itibarıyla 81 ildeki Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılar için randevu cetvelleri oluşturuldu. Hazırlıklarını tamamlayan illerde sistem aktif olarak kullanılmaya başlandı.

Yeni uygulama sayesinde vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aktif branşlara doğrudan randevu oluşturabiliyor.

Sistem, psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetleri kapsamında kullanılarak söz konusu hizmetlerin uzaktan erişilebilir şekilde sunulmasını sağlayacak. UHDS ile randevu süreçlerinin daha hızlı, etkin ve erişilebilir şekilde yürütülmesi, vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve dijital sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedeflendi.

Bu kapsamda, randevu oluşturan vatandaşlar, sağlıklı hayat merkezine gitmeden bulundukları yerden hekimleriyle görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor. Türkiye genelinde faaliyet gösteren 351 Sağlıklı Hayat Merkezinde 17 farklı birimde ücretsiz hizmet sunuluyor. Bu merkezlerde psikososyal destek, beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite programları, bağımlılıkla mücadele gibi birçok alanda bütüncül hizmet veriliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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