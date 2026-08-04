Hasteneye Gitmeden Evden Muayene Dönemi Başladı: Tüm Şehirlerdeki Hastanelerde Ücretsiz Olarak Başladı
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Sağlık Bakanlığı, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde yeni bir dijital dönemin kapılarını araladı. Artık vatandaşlar psikolojik destek, sosyal danışmanlık ve sigara bırakma gibi hizmetler için MHRS üzerinden randevu alıp, evlerinden hiç çıkmadan uzmanlarla görüntülü görüşebilecek.
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Sağlıklı Hayat Merkezlerinde uzaktan hasta değerlendirme dönemi başladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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