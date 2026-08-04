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İstanbul’da Büyük Su Kesintisi: 7 İlçede 20 Saat Sular Akmayacak

İstanbul’da Büyük Su Kesintisi: 7 İlçede 20 Saat Sular Akmayacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.08.2026 - 14:27
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Osmangazi Terfi Merkezi’ndeki revizyon ve arızalı vana değişim çalışmaları nedeniyle 5-6 Ağustos 2026 tarihlerinde Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinin bazı mahallelerine 20 saat süreyle su verilemeyecek.

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İSKİ'den yapılan duyuruya göre, Osmangazi Terfi Merkezi’nde gerçekleştirilecek revizyon çalışmaları ve arızalı vananın yenilenmesi kapsamında ana isale hattı geçici olarak devre dışı bırakılacak.

İSKİ'den yapılan duyuruya göre, Osmangazi Terfi Merkezi’nde gerçekleştirilecek revizyon çalışmaları ve arızalı vananın yenilenmesi kapsamında ana isale hattı geçici olarak devre dışı bırakılacak.

5 Ağustos Çarşamba günü saat 23.00 ile 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 19.00 arasında 7 ilçedeki çok sayıda mahallede su kesintisi yaşanacak.

Planlı altyapı çalışması nedeniyle 20 saat boyunca bazı bölge ve mahalleler su alamayacak.

Kesinti yapılacak bölgeler şöyle:

Arnavutköy: İmrahor, Yavuz Selim, Mareşal Fevzi Çakmak, İslambey, Fatih, Adnan Menderes, Harraççı, Sazlıbosna, Karlıbayır, Hacımaşlı, Taşoluk, Mehmet Akif Ersoy, Çilingir, Tayakadın, Balaban, Boyalık, Baklalı, Yeniköy, Terkos, Karaburun, Nene Hatun, Mustafa Kemal Paşa, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Boğazköy İstiklal, Yunus Emre, Hicret, Atatürk, Mavigöl, Bolluca, Yeşilbayır, Deliklikaya, Ömerli, Hadımköy, Dursunköy ve Hastane Mahalleleri.

Büyükçekmece: Karaağaç Mahallesi.

Çatalca: Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri.

Eyüpsultan: Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar Mahalleleri.

Avcılar: Mustafa Kemal Paşa, Üniversite, Cihangir, Merkez, Firuzköy ve Yeşilkent Mahalleleri.

Başakşehir İlçesi: Bahçeşehir 1. Kısım ve Bahçeşehir 2.Kısım Mahalleleri.

Esenyurt: Koza, Aşık Veysel, Esenkent, Orhan Gazi, Turgut Özal, Namık Kemal, Saadetdere, Zafer, Akşemseddin, İncirtepe, Yunus Emre, İnönü, Üçevler, Fatih, Sultaniye, Balıkyolu, Yenikent, Çınar, Örnek, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Ardıçlı, Merkez, Talatpaşa, Pınar, Akevler ve Mehterçeşme Mahalleleri.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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