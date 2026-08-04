İstanbul’da Büyük Su Kesintisi: 7 İlçede 20 Saat Sular Akmayacak
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Osmangazi Terfi Merkezi’ndeki revizyon ve arızalı vana değişim çalışmaları nedeniyle 5-6 Ağustos 2026 tarihlerinde Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt ilçelerinin bazı mahallelerine 20 saat süreyle su verilemeyecek.
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İSKİ'den yapılan duyuruya göre, Osmangazi Terfi Merkezi’nde gerçekleştirilecek revizyon çalışmaları ve arızalı vananın yenilenmesi kapsamında ana isale hattı geçici olarak devre dışı bırakılacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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