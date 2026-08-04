Altı Üstü İstanbul Bu Kez Yükselişte: 3 Ağustos Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı
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3 Ağustos Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
ATV dizisi Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümünün ekrana geldiği 3 Ağustos Pazartesi günü sevilen dizi düşüş trendini durdurdu. Altı Üstü İstanbul, TOTAL'de düşüş yaşarken AB ve ABC1 kategorilerinde yükselişe geçti.
İşte, 3 Ağustos Pazartesi Reyting Sonuçları...
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3 Ağustos Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
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3 Ağustos Pazartesi TOTAL Reyting Sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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