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Altı Üstü İstanbul Bu Kez Yükselişte: 3 Ağustos Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

Altı Üstü İstanbul Bu Kez Yükselişte: 3 Ağustos Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.08.2026 - 14:02
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3 Ağustos Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

ATV dizisi Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümünün ekrana geldiği 3 Ağustos Pazartesi günü sevilen dizi düşüş trendini durdurdu. Altı Üstü İstanbul, TOTAL'de düşüş yaşarken AB ve ABC1 kategorilerinde yükselişe geçti. 

İşte, 3 Ağustos Pazartesi Reyting Sonuçları...

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3 Ağustos Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

3 Ağustos Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

ATV'nin yeni yaz dizisi Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümünün yayınlandığı 3 Ağustos Pazartesi reyting sonuçlarında zirvede Altı Üstü İstanbul yer aldı. Altı Üstü İstanbul, geçtiğimiz hafta yaşadığı düşüş trendini durdurdu ve 2 kategoride yükselişe geçti. Sevilen dizi TOTAL kategorisinde 6,15 reyting alırken AB'de 3,83, ABC1'de ise 5,74 reytingle zirveyi bırakmadı.

3 Ağustos Pazartesi TOTAL Reyting Sonuçları:

3 Ağustos Pazartesi TOTAL Reyting Sonuçları:

1) Altı Üstü İstanbul - ATV

2) Altı Üstü İstanbul (Özet) - ATV

3) MasterChef Türkiye - TV8

4) NOW Ana Haber - NOW

5) Hababam Sınıfı Tatilde (T.S) - Star TV

6) Show Ana Haber - Show TV

7) ATV Ana Haber - ATV

8) Daha 17 (TKR) - Kanal D

9) Güldür Güldür Show (TKR) - Show TV

10) Kanal D Ana Haber - Kanal D

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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