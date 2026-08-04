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ATV Dizisi A.B.İ.'den Fenomen Yaz Dizisi Daha 17'ye Sürpriz Transfer!

ATV Dizisi A.B.İ.'den Fenomen Yaz Dizisi Daha 17'ye Sürpriz Transfer!

A.B.İ. Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.08.2026 - 11:06
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Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17'de bu kez kamera arkasında önemli bir gelişme yaşandı. Yaz sezonuna damga vuran Daha 17'nin reji ekibine ATV'nin A.B.İ. dizisinden deneyimli bir isim dahil olacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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ATV'nin A.B.İ. dizisinden fenomen yaz dizisi Daha 17 kadrosuna sürpriz transfer!

ATV'nin A.B.İ. dizisinden fenomen yaz dizisi Daha 17 kadrosuna sürpriz transfer!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Daha 17, hem televizyon ekranlarında hem de dijital platformlarda yakaladığı başarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Fenomen dizinin kamera arkasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı yönetmen Emre Kabakuşak'ın ekibine, daha önce de birlikte çalıştığı Murat Aksu katıldı. Son olarak A.B.İ. dizisinde ikinci yönetmen olarak görev yapan Aksu, Daha 17 ekibinde de aynı görevi üstlenecek.

Murat Aksu'nun, dizinin 10. bölümünden itibaren ikinci yönetmen olarak görev yapacağı öğrenildi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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