ATV Dizisi A.B.İ.'den Fenomen Yaz Dizisi Daha 17'ye Sürpriz Transfer!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Daha 17, hem televizyon ekranlarında hem de dijital platformlarda yakaladığı başarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Fenomen dizinin kamera arkasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre başarılı yönetmen Emre Kabakuşak'ın ekibine, daha önce de birlikte çalıştığı Murat Aksu katıldı. Son olarak A.B.İ. dizisinde ikinci yönetmen olarak görev yapan Aksu, Daha 17 ekibinde de aynı görevi üstlenecek.

Murat Aksu'nun, dizinin 10. bölümünden itibaren ikinci yönetmen olarak görev yapacağı öğrenildi.