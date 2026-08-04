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Şaşırtan Hareket: Kızılcık Şerbeti'ne Veda Eden Feyza Civelek'ten İlk Hamle Geldi!

Şaşırtan Hareket: Kızılcık Şerbeti'ne Veda Eden Feyza Civelek'ten İlk Hamle Geldi!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.08.2026 - 09:03
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Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek dizi kadrosuna veda etti. Rol arkadaşı Doğukan Güngör'le aynı kaderi paylaşan Feyza Civelek, yasaklı madde test sonucu pozitif çıkınca yeni sezon çekimleri öncesinde kadrodan çıkarıldı. Feyza Civelek'in ayrılık haberinin duyurulmasının ardından ilk hamlesi ise herkesi şaşırttı.

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Kızılcık Şerbeti'nde şoke eden bir ayrılık yaşandı. Nilay'a hayat veren Feyza Civelek, diziye veda etti.

Kızılcık Şerbeti'nde şoke eden bir ayrılık yaşandı. Nilay'a hayat veren Feyza Civelek, diziye veda etti.

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in yasaklı madde test sonucunun pozitif çıkmasıyla dizi kadrosundan çıkıp çıkmayacağı merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti'ndeki akıbeti belli oldu. Birsen Altuntaş, Feyza Civelek'in rol arkadaşı Doğukan Güngör gibi kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti'nden ayrılma haberinden burada bahsetmiştik:

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Feyza Civelek'in ilk hamlesi şaşırttı. Feyza Civelek, Instagram hesabını kapattı.

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Feyza Civelek'in ilk hamlesi şaşırttı. Feyza Civelek, Instagram hesabını kapattı.

Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılmasının duyurulmasının ardından Feyza Civelek'in ilk hamlesi merak ediliyordu. Feyza Civelek'ten beklenmedik bir hamle geldi. Genç oyuncu, Instagram hesabını kapatma kararı aldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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