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Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay, Haldun Dormen'den Aldığı O Eleştiriyi İlk Kez Anlattı!

Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay, Haldun Dormen'den Aldığı O Eleştiriyi İlk Kez Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.08.2026 - 09:57
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Türk televizyon tarihinin unutulmaz karakterlerinden Betüş'e hayat veren İnci Türkay, yıllardır hem başarılı oyunculuğu hem de tiyatro sahnesindeki performanslarıyla adından söz ettiriyor. Kariyerini İngiltere'de sürdürmeye devam eden başarılı oyuncu, katıldığı bir programda oyunculuk hayatına damga vuran unutulmaz bir anısını paylaştı. 'Kariyeriniz boyunca aldığınız en güzel eleştiri neydi?' sorusunu yanıtlayan Türkay, usta tiyatrocu Haldun Dormen'in yıllar önce kuliste kendisine söylediği sözleri anlattı. İlk duyulduğunda şaşırtan bu yorumun, aslında hayatı boyunca aldığı en büyük iltifat olduğunu söyleyen oyuncunun açıklamaları kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: YouTube/ 2Eksik2Fazla

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Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Sihirli Annem denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz İnci Türkay oluyor.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Sihirli Annem denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz İnci Türkay oluyor.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan başarılı oyuncu, tiyatro sahnesinde başlayan kariyerini televizyon ve sinema projeleriyle taçlandırarak yıllardır geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

İnci Türkay'ın kariyerindeki en büyük kırılma noktası ise 2003 yılında yayın hayatına başlayan Sihirli Annem dizisi oldu. Dizide hayat verdiği iyilik perisi Betüş karakteri, yalnızca çocukların değil, ailelerin de gönlünde taht kurdu. Kulak memesini çekerek yaptığı sihirler, çocuklarına olan sevgisi ve sıcacık tavrıyla televizyon tarihinin en sevilen anne figürlerinden biri haline gelen Betüş, aradan geçen yıllara rağmen hala hafızalardaki yerini koruyor.

Son yıllarda ise nostalji rüzgarı estiren Sihirli Annem: Hepimiz Biriz ve Sihirli Annem: Periler Okulu filmleriyle yeniden Betüş karakterini canlandırarak hem eski hayranlarını hem de yeni kuşağı aynı hikayede buluşturdu.

Kariyerinin en parlak döneminde radikal bir karar alan İnci Türkay, oğlu Ali ile birlikte İngiltere'ye yerleşerek hayatına bambaşka bir sayfa açtı. Daha önce verdiği röportajlarda, Türkiye'deki konforlu yaşamını geride bırakıp tek bavulla Londra'ya gittiğini anlatan oyuncu, yeni hayatına sıfırdan başladığını samimi ifadelerle paylaşmıştı.

İlk yıllarda geçimini sağlayabilmek için farklı işlerde çalışan Türkay, zamanla çocuklara yönelik kendi drama okulunu kurarak tiyatro eğitmenliği yapmaya başladı. Sanattan hiçbir zaman uzak kalmayan başarılı oyuncu, bugün hem eğitim vermeye hem de tiyatro sahnesinde üretmeye devam ediyor.

İnci Türkay, 2Eksik2Fazla programında kendisine yöneltilen "Kariyeriniz boyunca aldığınız en güzel eleştiri neydi?" sorusuna verdiği yanıtla tiyatro dünyasında yaşadığı unutulmaz bir anısını paylaştı.

İnci Türkay, 2Eksik2Fazla programında kendisine yöneltilen "Kariyeriniz boyunca aldığınız en güzel eleştiri neydi?" sorusuna verdiği yanıtla tiyatro dünyasında yaşadığı unutulmaz bir anısını paylaştı.

Başarılı oyuncu, yıllar önce Tiyatro İstanbul'da sahnelenen Sylvia adlı oyunda sıra dışı bir karaktere hayat verdiğini anlattı. ABD'li yazar A.R. Gurney'in dünyaca ünlü eserinde, insan görünümünde olsa da sahnede bir köpeği canlandıran Türkay, rolü için haftalarca beden dili, hareketler ve hayvan davranışları üzerine çalıştığını ifade etti.

Oyunun ardından kulise gelen Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen, İnci Türkay'ın performansından o kadar etkilenmişti ki yıllar sonra bile unutamadığı şu sözleri söylemişti:

'Sylvia oyununda bir köpeği oynuyordum. Haldun Dormen kulise geldi, saçlarımı karıştırıp bozdu ve 'Sen gerçekten bir köpeksin' dedi. Bir köpeği oynadığıma onu inandırmıştım. Bu bence muhteşem bir eleştiriydi.'

İlk duyulduğunda şaşırtıcı gelebilecek bu sözlerin kendisi için kariyerinin en değerli iltifatı olduğunu söyleyen İnci Türkay, Dormen'in aslında oyunculuğunun ne kadar inandırıcı olduğunu vurguladığını belirtti. Bir oyuncunun canlandırdığı karaktere izleyiciyi ve meslek büyüklerini tamamen inandırabilmesinin ulaşılabilecek en büyük başarı olduğunu dile getiren Türkay, bu nedenle Haldun Dormen'in sözlerini hayatı boyunca aldığı en anlamlı övgü olarak gördüğünü ifade etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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