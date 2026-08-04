Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay, Haldun Dormen'den Aldığı O Eleştiriyi İlk Kez Anlattı!
Türk televizyon tarihinin unutulmaz karakterlerinden Betüş'e hayat veren İnci Türkay, yıllardır hem başarılı oyunculuğu hem de tiyatro sahnesindeki performanslarıyla adından söz ettiriyor. Kariyerini İngiltere'de sürdürmeye devam eden başarılı oyuncu, katıldığı bir programda oyunculuk hayatına damga vuran unutulmaz bir anısını paylaştı. 'Kariyeriniz boyunca aldığınız en güzel eleştiri neydi?' sorusunu yanıtlayan Türkay, usta tiyatrocu Haldun Dormen'in yıllar önce kuliste kendisine söylediği sözleri anlattı. İlk duyulduğunda şaşırtan bu yorumun, aslında hayatı boyunca aldığı en büyük iltifat olduğunu söyleyen oyuncunun açıklamaları kısa sürede gündem oldu.
Kaynak: YouTube/ 2Eksik2Fazla
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Sihirli Annem denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz İnci Türkay oluyor.
İnci Türkay, 2Eksik2Fazla programında kendisine yöneltilen "Kariyeriniz boyunca aldığınız en güzel eleştiri neydi?" sorusuna verdiği yanıtla tiyatro dünyasında yaşadığı unutulmaz bir anısını paylaştı.
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