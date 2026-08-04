Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay, Haldun Dormen'den Aldığı O Eleştiriyi İlk Kez Anlattı!

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan başarılı oyuncu, tiyatro sahnesinde başlayan kariyerini televizyon ve sinema projeleriyle taçlandırarak yıllardır geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

İnci Türkay'ın kariyerindeki en büyük kırılma noktası ise 2003 yılında yayın hayatına başlayan Sihirli Annem dizisi oldu. Dizide hayat verdiği iyilik perisi Betüş karakteri, yalnızca çocukların değil, ailelerin de gönlünde taht kurdu. Kulak memesini çekerek yaptığı sihirler, çocuklarına olan sevgisi ve sıcacık tavrıyla televizyon tarihinin en sevilen anne figürlerinden biri haline gelen Betüş, aradan geçen yıllara rağmen hala hafızalardaki yerini koruyor.

Son yıllarda ise nostalji rüzgarı estiren Sihirli Annem: Hepimiz Biriz ve Sihirli Annem: Periler Okulu filmleriyle yeniden Betüş karakterini canlandırarak hem eski hayranlarını hem de yeni kuşağı aynı hikayede buluşturdu.

Kariyerinin en parlak döneminde radikal bir karar alan İnci Türkay, oğlu Ali ile birlikte İngiltere'ye yerleşerek hayatına bambaşka bir sayfa açtı. Daha önce verdiği röportajlarda, Türkiye'deki konforlu yaşamını geride bırakıp tek bavulla Londra'ya gittiğini anlatan oyuncu, yeni hayatına sıfırdan başladığını samimi ifadelerle paylaşmıştı.

İlk yıllarda geçimini sağlayabilmek için farklı işlerde çalışan Türkay, zamanla çocuklara yönelik kendi drama okulunu kurarak tiyatro eğitmenliği yapmaya başladı. Sanattan hiçbir zaman uzak kalmayan başarılı oyuncu, bugün hem eğitim vermeye hem de tiyatro sahnesinde üretmeye devam ediyor.