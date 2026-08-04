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Bugün İndirimde Neler Var? 4 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 4 Ağustos 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
04.08.2026 - 10:44
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Ağustos ayının bu güzel salı gününde sepetlerinizi hafifletecek, bütçe dostu ve kaliteli en iyi fiyat düşüşlerini bir araya getirdik. Şık kombinlerden mutfak pratikliğine, kişisel bakımdan ev düzenine kadar günün öne çıkan fırsatlarına göz atmadan alışverişinizi tamamlamayın!

Bu içerik 04.08.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Kutusunda üç farklı temel renkle sunulan, kaliteli pamuklu kumaşı ve kalıbıyla günlük giyimin vazgeçilmezi bir tişört seti.

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Kiwi kablosuz mini mikser ve süt köpürtücü son 30 günün en ucuz fiyatıyla net 375,00 TL!

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Type-C şarjlı yapısı, kapaklı tasarımı, ayran, kahve ile yumurta çırpma işleviyle mutfakta ve ofiste büyük pratiklik sağlayan mini cihaz.

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Dermoten kaş kirpik serumu ''onedio40'' koduyla 423,92 TL yerine sepette net 254,35 TL!

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Dökülen kaş ile kirpikleri kökten uca besleyen, daha gür ve hacimli bir görünüm kazandıran 20 ml boyutundaki etkili bakım serumu.

Dermoten Kaş Kirpik Serumu 20 ml

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EVDEMO 4 kapaklı metal ayakkabılık 2.599,00 TL yerine net 1.999,00 TL!

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Grimelange %100 organik pamuklu erkek vizon tişört Premium üyelerine özel net 266,91 TL!

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U.S. Polo Assn. ürünlerinde ''USPOLO250'' koduyla 1.000 TL üzeri alışverişlerde 250 TL indirimli!

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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