Yunanistan'da Satılan Anahtarlık Hakkında Neşet Ertaş'ın Kızından Açıklama Geldi
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Geçtiğimiz günlerde bir Instagram postu viral olmuştu. Yunanistan'a giden bir sosyal medya kullanıcısı hediyelik eşya satan bir mağazada karşılaştığı Neşet Ertaş'a benzeyen figürü 'Yunanlar Neşet Ertaş'ı çalmış' başlığıyla verince ortaya komik yorumlar çıkmıştı. Ünlü sanatçının kızı Canan Ertaş o figürün kim olduğunu açıkladı.
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Geçtiğimiz gün sosyal medyaya düşen bir post gündemi ele geçirmişti.
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Paylaşımın altına Neşet Ertaş'ın kızı Canan Ertaş şu yorumla katıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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