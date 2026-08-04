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Yunanistan'da Satılan Anahtarlık Hakkında Neşet Ertaş'ın Kızından Açıklama Geldi

Yunanistan'da Satılan Anahtarlık Hakkında Neşet Ertaş'ın Kızından Açıklama Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.08.2026 - 11:10
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Geçtiğimiz günlerde bir Instagram postu viral olmuştu. Yunanistan'a giden bir sosyal medya kullanıcısı hediyelik eşya satan bir mağazada karşılaştığı Neşet Ertaş'a benzeyen figürü 'Yunanlar Neşet Ertaş'ı çalmış' başlığıyla verince ortaya komik yorumlar çıkmıştı. Ünlü sanatçının kızı Canan Ertaş o figürün kim olduğunu açıkladı.

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Geçtiğimiz gün sosyal medyaya düşen bir post gündemi ele geçirmişti.

Geçtiğimiz gün sosyal medyaya düşen bir post gündemi ele geçirmişti.

Anahtarlığa bağlı satılan figürün Neşet Ertaş'a benzemesi 'Yeni bir baklava sorunu mu doğacak?' şakalarını da beraberinde getirdi. Atina'nın tezenesi gibi şakalar yapıldı.

Tepkilere şöyle yer verdik.

Paylaşımın altına Neşet Ertaş'ın kızı Canan Ertaş şu yorumla katıldı.

Paylaşımın altına Neşet Ertaş'ın kızı Canan Ertaş şu yorumla katıldı.

'Markos Vamvakaris Yunanistan’da fazlasıyla sevilen değerli bir sanatçıdır. Yani babamı çaldıkları falan yok😉

Bu güzel tesadüf dilerim güzelliklere vesile olsun, ön yargıları yok etsin, Türk ve Yunan dostlukları pekişsin😊🙏'

Peki Vamvakaris kimdir?

Peki Vamvakaris kimdir?

Markos Vamvakaris (1905-1972), Yunan rebetiko müziğinin “patriği” olarak bilinen efsanevi müzisyen, şarkıcı, besteci ve buzuki ustasıdır. Syros adasında Katolik bir ailenin çocuğu olarak doğmuş, genç yaşta Pire’ye göç etmiş, liman işçiliği ve çeşitli zor işlerde çalışırken buzukiyi kendi kendine öğrenmiş; 1930’larda Pire’nin ünlü dörtlüsüyle birlikte rebetiko’yu plaklara taşıyarak türün kurucu isimlerinden biri olmuştur. “Frankosyriani” gibi klasikleşmiş şarkılarıyla tanınır ve günümüzde hâlâ Yunan müziğinin en önemli figürlerinden kabul edilir.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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