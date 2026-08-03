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Nolan'ın Dev Bütçeli Filmi Odyssey'i Diline Dolayarak Güldüren Kişiler

Nolan'ın Dev Bütçeli Filmi Odyssey'i Diline Dolayarak Güldüren Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.08.2026 - 17:50
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Christopher Nolan'ın uzun süredir beklenen dev bütçeli epik filmi Odyssey geçtiğimiz haftalarda vizyona girmişti. Tüm dünyada büyük hasılatlar yakalayan film X mizahşörlerinin gündeminden bir gün dahi düşmedi. Nolan'ın IMAX çıkışına karşı atakta bulunanlar, oyuncu tercihlerini sorgulayanlar derken timeline Odyssey mizahına doydu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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