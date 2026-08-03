Nolan'ın Dev Bütçeli Filmi Odyssey'i Diline Dolayarak Güldüren Kişiler
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Christopher Nolan'ın uzun süredir beklenen dev bütçeli epik filmi Odyssey geçtiğimiz haftalarda vizyona girmişti. Tüm dünyada büyük hasılatlar yakalayan film X mizahşörlerinin gündeminden bir gün dahi düşmedi. Nolan'ın IMAX çıkışına karşı atakta bulunanlar, oyuncu tercihlerini sorgulayanlar derken timeline Odyssey mizahına doydu.
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Bakalım kim ne demiş?
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Hayattan dersler çıkaranlar da vardı.
Celal Şengör'ün topa girmesine karışanlar da...
Dalgasında olanlar da vardı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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