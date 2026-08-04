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Sen Evde Ne Kadar İyi Hissediyorsun?

etiket Sen Evde Ne Kadar İyi Hissediyorsun?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
04.08.2026 - 11:31
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Bazı insanlar eve girer girmez rahatlar, bazılarıysa evde uzun süre durunca sıkılmaya başlar. Kimisi bütün hafta sonunu evde geçirebilir, kimisi ise iki saat sonra kendini dışarı atmak ister. Peki sen hangisisin? Günlük alışkanlıklarına göre evde kendini ne kadar iyi hissettiğini söylüyoruz! 👇

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1. Eve girer girmez ilk yaptığın şey ne?

2. Hafta sonu geldi ve hiçbir planın yok, ne yaparsın?

3. Akşam işin ya da okulun erken bitti, aklına ilk gelen hangisi olur?

4. Şu an hangi ortamda olmak sana çok iyi gelir?

5. Evde tek başınayken genelde hangisini yaparsın?

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6. Tatilden döndüğünde ilk cümlen hangisi olur?

7. Peki, evinde en sevdiğin alan hangisi?

8. Arkadaşların son dakika sana gelmek istedi, tepkin ne olur?

9. Hava bütün gün yağmurlu ve dışarı çıkma ihtimalin yok. Aklına ilk ne yapmak gelir?

Sen evinde çok rahatsın!

Senin için ev sadece uyuduğun bir yer değil. Yorulduğunda dinlendiğin, canın istemediğinde kimseye hesap vermeden vakit geçirebildiğin bir alan. Evde tek başına kalmak seni asla bunaltmıyor, aksine çoğu zaman sana iyi geliyor. Tabii bu, sürekli evde olmak istediğin anlamına da gelmiyor. Ama günün sonunda kapıyı kapatıp kendi konfor alanına geçtiğinde gerçekten rahatladığını hissediyorsun. Kısacası evin sana gerçekten huzur veriyor.

Evinde çoğu zaman iyi hissediyorsun.

Sen evde vakit geçirmekten keyif alıyorsun ama sürekli evde kalmak da sana göre değil. Bir gününü battaniyenin altında geçirip ertesi gün saatlerce dışarıda dolaşabilirsin. Çünkü sen ruh haline göre hareket eden birisin. Bazen evden çıkmak istemezken bazen de küçük bir kahve içme bahanesi bile sana iyi geliyor. Yani senin için mesele ev ya da dışarısı değil, o gün neye ihtiyacın olduğu!

Sen kesinlikle dışarı insanısın!

Ev senin için dinlenme noktası ama enerjini asıl topladığın yer her zaman evin değil. Uzun süre evde kalınca sıkılabiliyor, dışarı çıkmak için kendine bahaneler üretebiliyorsun. Yeni yerler görmek, arkadaşlarınla buluşmak ya da sadece yürüyüş yapmak bile sana iyi geliyor. Belki yaşadığın evi tam anlamıyla benimseyememiş olabilirsin, belki de karakterin gereği hareket etmeyi seviyorsun. Her iki durumda da sen, gününü dışarıda geçirdiğinde kendini daha iyi hissediyorsun.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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