Sen Evde Ne Kadar İyi Hissediyorsun?
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Bazı insanlar eve girer girmez rahatlar, bazılarıysa evde uzun süre durunca sıkılmaya başlar. Kimisi bütün hafta sonunu evde geçirebilir, kimisi ise iki saat sonra kendini dışarı atmak ister. Peki sen hangisisin? Günlük alışkanlıklarına göre evde kendini ne kadar iyi hissettiğini söylüyoruz! 👇
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1. Eve girer girmez ilk yaptığın şey ne?
2. Hafta sonu geldi ve hiçbir planın yok, ne yaparsın?
3. Akşam işin ya da okulun erken bitti, aklına ilk gelen hangisi olur?
4. Şu an hangi ortamda olmak sana çok iyi gelir?
5. Evde tek başınayken genelde hangisini yaparsın?
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6. Tatilden döndüğünde ilk cümlen hangisi olur?
7. Peki, evinde en sevdiğin alan hangisi?
8. Arkadaşların son dakika sana gelmek istedi, tepkin ne olur?
9. Hava bütün gün yağmurlu ve dışarı çıkma ihtimalin yok. Aklına ilk ne yapmak gelir?
Sen evinde çok rahatsın!
Evinde çoğu zaman iyi hissediyorsun.
Sen kesinlikle dışarı insanısın!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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