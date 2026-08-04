Sen Evde Ne Kadar İyi Hissediyorsun?

Sen evde vakit geçirmekten keyif alıyorsun ama sürekli evde kalmak da sana göre değil. Bir gününü battaniyenin altında geçirip ertesi gün saatlerce dışarıda dolaşabilirsin. Çünkü sen ruh haline göre hareket eden birisin. Bazen evden çıkmak istemezken bazen de küçük bir kahve içme bahanesi bile sana iyi geliyor. Yani senin için mesele ev ya da dışarısı değil, o gün neye ihtiyacın olduğu!