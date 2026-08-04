Sana Huzur Veren Ev Kokusu Hangisi?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Trafiği ayrı dert, iş güç koşturmacası ayrı dert. Gün boyu oradan oraya sürüklendikten sonra tek hayalimiz ne? Tabii ki eve dönmek.
Çünkü evde bizi bekleyen, bize ait, nereden denk gelirsek gelelim bize evi hatırlatan güzel bir koku vardır. Peki sana huzur veren, evini, güzel günleri hatırlatan o koku hangisi?
Hazırsan testi çöz ve öğrenelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir evde seni huzursuz eden, "Asla katlanamam!" dediğin en büyük rahatsızlık kaynağı hangisidir?
2. Gözlerini kapat ve hayal et: Aşağıdaki renk paletlerinden hangisi evinde baskın olsun istersin?
3. Temiz çamaşır kokusu sana tarifsiz bir huzur verir mi?
4. ana hiçbir şey düşünmeden, sadece bir saniye içinde "yaz" kelimesinin çağrıştırdığı ilk şeyi seçmeni söylesem, hangisine gidersin?
5. Bir evin mutfağından yükselen hangi koku seni anında çocukluğuna, güvende hissettiğin o eski günlere ışınlar?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Dışarıda deli gibi yağmur yağarken evde ne yaparsın?
7. Ev ne kadar şık olursa olsun, temiz bir hava yoksa huzursuz olurum.
8. Evde geçirdiğin zaman dilimleri içinde, ruhunun en çok doyuma ulaştığı ve "İşte hayat bu" dediğin an hangisidir?
Evinize ferahlık ve arınma hissi gerekiyor.
Evinize zarafet ve estetik dokunuşlar yakışıyor.
Evinize sıcaklık ve konfor duygusu yakışıyor.
Evinize mistik ve derin aromalar gerekiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın