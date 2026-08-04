article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sana Huzur Veren Ev Kokusu Hangisi?

etiket Sana Huzur Veren Ev Kokusu Hangisi?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
04.08.2026 - 10:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Trafiği ayrı dert, iş güç koşturmacası ayrı dert. Gün boyu oradan oraya sürüklendikten sonra tek hayalimiz ne? Tabii ki eve dönmek.

Çünkü evde bizi bekleyen, bize ait, nereden denk gelirsek gelelim bize evi hatırlatan güzel bir koku vardır. Peki sana huzur veren, evini, güzel günleri hatırlatan o koku hangisi?

Hazırsan testi çöz ve öğrenelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bir evde seni huzursuz eden, "Asla katlanamam!" dediğin en büyük rahatsızlık kaynağı hangisidir?

2. Gözlerini kapat ve hayal et: Aşağıdaki renk paletlerinden hangisi evinde baskın olsun istersin?

3. Temiz çamaşır kokusu sana tarifsiz bir huzur verir mi?

4. ana hiçbir şey düşünmeden, sadece bir saniye içinde "yaz" kelimesinin çağrıştırdığı ilk şeyi seçmeni söylesem, hangisine gidersin?

5. Bir evin mutfağından yükselen hangi koku seni anında çocukluğuna, güvende hissettiğin o eski günlere ışınlar?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Dışarıda deli gibi yağmur yağarken evde ne yaparsın?

7. Ev ne kadar şık olursa olsun, temiz bir hava yoksa huzursuz olurum.

8. Evde geçirdiğin zaman dilimleri içinde, ruhunun en çok doyuma ulaştığı ve "İşte hayat bu" dediğin an hangisidir?

Evinize ferahlık ve arınma hissi gerekiyor.

Hafiflemek ve tüm zihinsel kalabalıklardan uzaklaşmak istiyorsunuz. Sizin huzur anlayışınız tamamen temizlik, düzen ve pürüzsüz bir alan üzerine kuruludur. Ağır kokular ruhunuzu sıkıyor ve enerjinizi düşürüyor. Kapıdan girdiğiniz an sizi karşılayan taze bir hava akımı, günün yorgunluğunu anında sıfırlıyor. Limon otu, bergamot, okaliptüs ve beyaz sabun esintileri evinizin o havadar enerjisini her zaman canlı tutacaktır.

Evinize zarafet ve estetik dokunuşlar yakışıyor.

Hayata estetik bir gözlükle bakıyor ve ince detaylara çok değer veriyorsunuz. Sizin için ev sadece bir barınak değil, kişisel zevklerinizi sergilediğiniz şık bir yaşam alanıdır. Sizi sıradan aromalar yerine premium bir otel lobisini andran asil tonlar sakinleştiriyor. Beyaz yasemin, şakayık, beyaz çay ve hafif pudra notaları evinizin sanatsal atmosferini mükemmel şekilde tamamlayacaktır.

Evinize sıcaklık ve konfor duygusu yakışıyor.

Dış dünyanın karmaşasından kaçıp evine sığınmayı seven gerçek bir ev kuşusunuz. Yumuşak battaniyeler, loş ışıklar ve sizi çocukluğunuza ışınlayan tatlı kokular ruhunuza çok iyi geliyor. Evinizde adeta anne şefkati gibi sizi saracak güvenli bir sığınak arıyorsunuz. Zihninizi sakinleştiren lavanta ile arkadan gelen sıcak vanilya ve tarçın notaları evinizi dünyanın en huzurlu yuvasına dönüştürecektir.

Evinize mistik ve derin aromalar gerekiyor.

Yüzeysel olan hiçbir şeyden hoşlanmıyor, spiritüel yönü güçlü ve derin bir karakter taşıyorsunuz. Evinizde adeta kadim bir kütüphanenin veya doğanın kalbinin sessizliğini arıyorsunuz. Yoğun, odunsu ve gizemli kokular zihninizdeki düşünce bulutlarını dağıtarak sizi şimdiye bağlıyor. Sandal ağacı, sedir, amber ve hafif tütsü notaları ruhunuzu topraklayarak size aradığınız o derin dinginliği sunacaktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın