Kanal D'nin İddialı Dizisi Karakuyu'nun Kötü Adamı Belli Oldu! Ünlü Oyuncu Kadroya Katıldı
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Karakuyu dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Özge Törer'in başrolünde yer aldığı yapımın en dikkat çeken karakterlerinden Kadir Ağa için ünlü oyuncuyla anlaşmaya varıldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanal D için hazırlıkları süren Karakuyu dizisinin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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