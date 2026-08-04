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Kanal D'nin İddialı Dizisi Karakuyu'nun Kötü Adamı Belli Oldu! Ünlü Oyuncu Kadroya Katıldı

Kanal D'nin İddialı Dizisi Karakuyu'nun Kötü Adamı Belli Oldu! Ünlü Oyuncu Kadroya Katıldı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.08.2026 - 10:16
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Karakuyu dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Özge Törer'in başrolünde yer aldığı yapımın en dikkat çeken karakterlerinden Kadir Ağa için ünlü oyuncuyla anlaşmaya varıldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kanal D için hazırlıkları süren Karakuyu dizisinin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.

Kanal D için hazırlıkları süren Karakuyu dizisinin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.

Başrol için Özge Törer ile anlaşan yapım, şimdi de hikayenin en dikkat çeken karakterlerinden biri için usta bir isimle el sıkıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Deniz Akçay'ın kaleme aldığı, Nezaket Coşkun'un yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin kadrosuna Sermiyan Midyat dahil oldu. Uzun bir aranın ardından yeniden televizyon ekranlarına dönecek olan başarılı oyuncu, dizide 'Kadir Ağa' karakterine hayat verecek.

Tokat'ta çekilmesi planlanan Karakuyu, ailesinin kuyuya atılarak öldüğünü sandığı Fikriye'nin yıllar sonra Savcı Ferda kimliğiyle doğduğu topraklara dönerek geçmişiyle yüzleşmesini ve intikam mücadelesini konu alıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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