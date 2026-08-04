Senin süper gücün insanların potansiyelini ortaya çıkarmak! Birinin kendine inanmasını sağlayan birkaç cümleyi doğru zamanda söyleyebiliyorsun. Çevrendekiler senin yanında kendilerini daha güçlü, daha cesur ve daha özgüvenli hissediyor. İnsan ilişkilerindeki samimiyetin ve empatin seni unutulmaz biri yapıyor. Tıpkı iyi bir fincan kahvenin güne kattığı etki gibi, sen de insanların hayatında uzun süre hissedilen güzel bir iz bırakıyorsun.