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En Oyunbozan Burçlar: Planı Son Anda Bozan 4 Burç!

En Oyunbozan Burçlar: Planı Son Anda Bozan 4 Burç!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.08.2026 - 11:19
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'Tabii ki gelirim.' deyip son anda mesaj atan ve tüm planı altüst eden birini tanıyor musunuz? Kimi zaman canı istemediği için, kimi zaman aniden fikrini değiştirdiği ya da sadece evden çıkmaya üşendiği için son dakikada vazgeçen burçları açıklıyoruz. 

İşte astrolojiye göre yaptığı planlara sadık kalmakta zorlanan burçlar!

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İkizler

İkizler

İkizler burçları, canlı ve enerjik yapıları gereği yeni bir plan yapmanın heyecanına kapılmakta hiçbir zaman tereddüt etmezler. Bir an önce harekete geçmek ve yeni bir maceraya atılmak için can atarlar. Ancak bu hevesli ruh halleri, aynı hızla fikir değiştirebilecekleri anlamına da gelir.

Yani sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bir kahvaltı planına 'Kesin geliyorum.' diyebilirler ama günün sonunda bambaşka bir etkinliğin cazibesine kapılmış olabilirler. İkizler burcunun hızlı yaşam temposu, onları sürekli daha eğlenceli ve daha farklı seçeneklerin peşinden gitmeye iter.

Üstelik her zaman neşeli ve hareketli olmayı tercih ettikleri için spontane ruhlarıyla yeni bir organizasyona kolayca ikna olabilirler. Bu da onları, son anda plan değiştirme konusunda listenin en iddialı isimlerinden biri haline getirir.

Balık

Balık

Balık burçları plan yaparken oldukça istekli görünseler de iş uygulamaya geldiğinde tamamen o günkü ruh hallerine göre hareket edebilirler. Duyguları sık sık değiştiği için günler öncesinden büyük bir heyecanla kabul ettikleri bir buluşmaya son anda gitmek istemeyebilirler.

Sabah uyandıklarında enerjileri yerindeyse tüm gün dışarıda vakit geçirmek isteyebilirler. Ancak birkaç saat sonra kendilerini yorgun ya da duygusal hissettiklerinde bütün planları iptal edip evde kalmayı tercih edebilirler. Onlar için o an nasıl hissettikleri, daha önce verdikleri sözden çok daha belirleyicidir.

Üstelik kimseyi kırmak gibi bir niyetleri de yoktur. Sadece iç seslerini dinledikleri için bazen arkadaş grubunun en son anda vazgeçen kişisi oluverirler.

Yay

Yay

Yay burçları plan yapmayı sever ama aynı zamanda özgürlüklerinden de kolay kolay vazgeçmezler. Bu yüzden önceden ayarlanmış bir programa bağlı kalmak, onlara zaman zaman sıkıcı gelebilir. Özellikle daha heyecan verici bir alternatif ortaya çıktığında kararlarını değiştirmeleri uzun sürmez.

Sabah arkadaşlarıyla sinemaya gitmeye söz veren bir Yay, akşamüstü gelen farklı bir daveti daha cazip bulabilir. Onlar için yeni deneyimler ve spontane gelişmeler, planlı programlı hareket etmekten çok daha çekicidir.

Çünkü Yay burçları hayatı anın tadını çıkararak yaşamayı sever. Bu özgür ruhları da bazen çevresindekilere 'Yine planı bozdu.' dedirtebilir.

Kova

Kova

Kova burçları plan yaparken oldukça samimi davranırlar. O an gerçekten gelmek isterler. Ancak gün geldiğinde modları değişmişse ya da yalnız kalma isteği ağır basıyorsa, bütün planı bir anda iptal edebilirler.

Onlar için bir buluşmaya sırf söz verdikleri için gitmek pek anlamlı değildir. Eğer kendilerini iyi hissetmiyorlarsa ya da canları istemiyorsa, bunu zorlamaktansa planı ertelemeyi tercih ederler. Bu yüzden son dakika mesajları Kova burçları için hiç de alışılmadık değildir.

Üstelik bunu karşı tarafı üzmek için yapmazlar. Sadece kendi sınırlarına ve ruh hallerine göre hareket etmeyi tercih ettikleri için bazen çevreleri tarafından 'oyunbozan' olarak görülebilirler.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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