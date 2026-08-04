En Oyunbozan Burçlar: Planı Son Anda Bozan 4 Burç!
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'Tabii ki gelirim.' deyip son anda mesaj atan ve tüm planı altüst eden birini tanıyor musunuz? Kimi zaman canı istemediği için, kimi zaman aniden fikrini değiştirdiği ya da sadece evden çıkmaya üşendiği için son dakikada vazgeçen burçları açıklıyoruz.
İşte astrolojiye göre yaptığı planlara sadık kalmakta zorlanan burçlar!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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