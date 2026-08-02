En Çok "Boş Ver" Diyen 4 Burç

Bazı insanlar en küçük ayrıntıyı bile günlerce düşünürken, bazıları yaşanan bir olaya sadece 'boş ver' deyip hayatına devam eder. Onlar için her tartışma büyütülecek bir mesele, her hata üzerinde uzun uzun durulacak bir konu değildir.

Astrolojiye göre bazı burçlar, olayları fazla kişiselleştirmeden kabullenme ve zor durumlarda bile kendilerini toparlama konusunda daha yatkın olabilir. İşte 'takma kafana, geçer' diyerek hayatı basite indirgeyen 4 burç.