En Çok "Boş Ver" Diyen 4 Burç
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Bazı insanlar en küçük ayrıntıyı bile günlerce düşünürken, bazıları yaşanan bir olaya sadece 'boş ver' deyip hayatına devam eder. Onlar için her tartışma büyütülecek bir mesele, her hata üzerinde uzun uzun durulacak bir konu değildir.
Astrolojiye göre bazı burçlar, olayları fazla kişiselleştirmeden kabullenme ve zor durumlarda bile kendilerini toparlama konusunda daha yatkın olabilir. İşte 'takma kafana, geçer' diyerek hayatı basite indirgeyen 4 burç.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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