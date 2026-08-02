article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
En Çok "Boş Ver" Diyen 4 Burç

En Çok "Boş Ver" Diyen 4 Burç

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.08.2026 - 07:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazı insanlar en küçük ayrıntıyı bile günlerce düşünürken, bazıları yaşanan bir olaya sadece 'boş ver' deyip hayatına devam eder. Onlar için her tartışma büyütülecek bir mesele, her hata üzerinde uzun uzun durulacak bir konu değildir.

Astrolojiye göre bazı burçlar, olayları fazla kişiselleştirmeden kabullenme ve zor durumlarda bile kendilerini toparlama konusunda daha yatkın olabilir. İşte 'takma kafana, geçer' diyerek hayatı basite indirgeyen 4 burç.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yay

Yay

Yay burçları, yaşanan olumsuzluklara uzun süre takılı kalmayı pek sevmez. Bir plan bozulabilir, biri hayal kırıklığı yaratabilir ya da beklediği bir şey gerçekleşmeyebilir ama Yay'ın içindeki maceracı taraf hemen devreye girer.

'Olmadıysa başka bir yol vardır' diye düşünen Yaylar, geçmişte yaşananları tekrar tekrar analiz etmek yerine önlerine bakmayı tercih eder. Onlar için hayat, sürekli dert edilecek kadar uzun değil; keşfedilecek kadar heyecanlıdır.

Kova

Kova

Kova burçları bazen çevresindekilere oldukça sakin ve mesafeli görünebilir. Bunun sebebi çoğu zaman umursamamaları değil, olaylara dışarıdan bakabilme yetenekleridir.

Bir tartışmanın içinde saatlerce kalmak yerine 'neyse, herkes kendi fikrinde olsun' diyebilirler. Kova için huzur, haklı çıkmaktan daha değerlidir. Bu yüzden bazı konuları hiç uzatmadan kapatmayı seçerler.

İkizler

İkizler

İkizler burçları hızlı düşünen ve hızlı hareket eden yapılarıyla bilinir. Bir gün önce çok önemsedikleri bir konu, ertesi gün onların gözünde tamamen önemsiz hale gelebilir.

Onların 'boş ver' demesi çoğu zaman gerçekten unutmalarından gelir. Yeni bir fikir, yeni bir sohbet ya da yeni bir heyecan eski sıkıntının yerini kolayca alabilir. İkizler için hayatın akışı, geçmişte takılı kalmaktan çok daha eğlencelidir.

Balık

Balık

Balık burçları hassas yapılarıyla bilinse de her şeyi sonsuza kadar taşımayı sevmezler. Üzülseler bile bir noktadan sonra kendilerini iyileştirmeye ve akışa bırakmaya çalışırlar.

Onların 'boş ver' demesi aslında vazgeçmekten çok, kendi huzurlarını koruma şeklidir. Çünkü Balıklar bazen bir şeyi geride bırakmanın, onunla savaşmaya devam etmekten daha iyi olduğunu bilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın