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MasterChef Türkiye’de 14. Önlük Sahibini Buldu: Ana Kadroya Giren İsim Açıklandı

MasterChef Türkiye’de 14. Önlük Sahibini Buldu: Ana Kadroya Giren İsim Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
02.08.2026 - 08:16
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MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro seçmeleri 1 Ağustos Cumartesi akşamı da heyecanla devam etti. Peki MasterChef ana kadroya kim girdi, 14. önlüğün sahibi hangi yarışmacı oldu? Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın değerlendirdiği gecede yarışmacılar canla başla mücadele etti. Buse ile Kübra’nın son aşamada karşı karşıya geldiği bölümün kazananı şefler tarafından açıklandı. İşte 1 Ağustos MasterChef’te ana kadroya giren yarışmacı ve şimdiye kadar önlük kazanan isimler…

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MasterChef Türkiye’nin yeni sezonunda ilk 20 kişilik ana kadronun oluşturulması için yapılan yarışlar sürüyor.

MasterChef Türkiye’nin yeni sezonunda ilk 20 kişilik ana kadronun oluşturulması için yapılan yarışlar sürüyor.

TV8’de yayınlanan 1 Ağustos bölümünde yarışmacılar bu kez 14. beyaz önlüğü kazanmak için mutfağa girdi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, hazırlanan tabakları lezzet, teknik ve sunum açısından değerlendirdi. Gecenin ilk aşamasını başarıyla tamamlayan altı yarışmacı ikinci tura kaldı. Ana kadroya girebilmek için bir kez daha tezgah başına geçen adaylar, verilen sürede yeni tabaklarını hazırladı. Şefler ikinci turdaki yemekleri tek tek tattı ve gecenin en başarılı iki yarışmacısını belirledi. Final değerlendirmesine kalan isimler Buse ile Kübra oldu. İki yarışmacının tabağı arasında yapılan son karşılaştırmanın ardından sonuç açıklandı.

MasterChef Türkiye 2026’da ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra oldu.

MasterChef Türkiye 2026’da ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra oldu.

Kübra’nın kadroya girmesiyle yeni sezonun 14 yarışmacısı kesinleşti. İlk grupta Batuhan Nazikoğlu, Nilay Özgen, Hasan Alp Karabacak, Şiringül Kaya ve Enes Vardar önlük kazanmıştı. İkinci gruptan Eyüp Can Güneş, Demirhan Ali, Nurten Tamer Ocak, Şadi Altınay ve Burçin ana kadroya katılmıştı. Üçüncü grupta ise Tolga, Muhammed ve Ayşe’nin ardından Kübra da kadrodaki yerini aldı. Yarışmanın gelecek bölümlerinde kalan ana kadro koltukları için mücadele devam edecek.

MasterChef Türkiye 2026 Ana Kadrosuna Kimler Girdi?

MasterChef Türkiye 2026 Ana Kadrosuna Kimler Girdi?

  • Batuhan Nazikoğlu

  • Nilay Özgen

  • Hasan Alp Karabacak

  • Şiringül Kaya

  • Enes Vardar

  • Eyüp Can Güneş

  • Demirhan Ali

  • Nurten Tamer Ocak

  • Şadi Altınay

  • Burçin

  • Tolga

  • Muhammed

  • Ayşe

  • Kübra

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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