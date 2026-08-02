MasterChef Türkiye’de 14. Önlük Sahibini Buldu: Ana Kadroya Giren İsim Açıklandı

TV8’de yayınlanan 1 Ağustos bölümünde yarışmacılar bu kez 14. beyaz önlüğü kazanmak için mutfağa girdi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, hazırlanan tabakları lezzet, teknik ve sunum açısından değerlendirdi. Gecenin ilk aşamasını başarıyla tamamlayan altı yarışmacı ikinci tura kaldı. Ana kadroya girebilmek için bir kez daha tezgah başına geçen adaylar, verilen sürede yeni tabaklarını hazırladı. Şefler ikinci turdaki yemekleri tek tek tattı ve gecenin en başarılı iki yarışmacısını belirledi. Final değerlendirmesine kalan isimler Buse ile Kübra oldu. İki yarışmacının tabağı arasında yapılan son karşılaştırmanın ardından sonuç açıklandı.