MasterChef Türkiye’de 14. Önlük Sahibini Buldu: Ana Kadroya Giren İsim Açıklandı
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MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro seçmeleri 1 Ağustos Cumartesi akşamı da heyecanla devam etti. Peki MasterChef ana kadroya kim girdi, 14. önlüğün sahibi hangi yarışmacı oldu? Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın değerlendirdiği gecede yarışmacılar canla başla mücadele etti. Buse ile Kübra’nın son aşamada karşı karşıya geldiği bölümün kazananı şefler tarafından açıklandı. İşte 1 Ağustos MasterChef’te ana kadroya giren yarışmacı ve şimdiye kadar önlük kazanan isimler…
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MasterChef Türkiye’nin yeni sezonunda ilk 20 kişilik ana kadronun oluşturulması için yapılan yarışlar sürüyor.
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MasterChef Türkiye 2026’da ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra oldu.
MasterChef Türkiye 2026 Ana Kadrosuna Kimler Girdi?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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