Yeraltı’nın Bozo’su Bu Kez Bambaşka: Uraz Kaygılaroğlu’nun Yeni İmajı Olay Oldu
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Cem Yılmaz’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı G4G filminin çekimleri devam ediyor. Setten gelen yeni paylaşımlar ise filmi bekleyen izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Cem Yılmaz, birkaç gün önce oyuncu kadrosunu kostümleriyle derlediği karelerin ardından bu kez Uraz Kaygılaroğlu ile yeni bir fotoğraf paylaştı. Son dönemde NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinde Bozo karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun yeni görünümü kısa sürede konuşulmaya başladı. G4G için yapılan imaj değişikliği sosyal medyada ilgi gördü.
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GORA evrenini yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşturacak G4G filminin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
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Son dönemde NOW’da yayınlanan Yeraltı dizisinde canlandırdığı Bozo karakteriyle ekranlarda yer alan Uraz Kaygılaroğlu, bu kez bambaşka bir tarzla karşılarına çıktı.
İşte Uraz Kaygılaroğlu’nun G4G için yeni imajı 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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