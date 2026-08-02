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Yeraltı’nın Bozo’su Bu Kez Bambaşka: Uraz Kaygılaroğlu’nun Yeni İmajı Olay Oldu

Yeraltı’nın Bozo’su Bu Kez Bambaşka: Uraz Kaygılaroğlu’nun Yeni İmajı Olay Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
02.08.2026 - 08:52 Son Güncelleme: 02.08.2026 - 08:54
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Cem Yılmaz’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı G4G filminin çekimleri devam ediyor. Setten gelen yeni paylaşımlar ise filmi bekleyen izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Cem Yılmaz, birkaç gün önce oyuncu kadrosunu kostümleriyle derlediği karelerin ardından bu kez Uraz Kaygılaroğlu ile yeni bir fotoğraf paylaştı. Son dönemde NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinde Bozo karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun yeni görünümü kısa sürede konuşulmaya başladı. G4G için yapılan imaj değişikliği sosyal medyada ilgi gördü.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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GORA evrenini yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşturacak G4G filminin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

GORA evrenini yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşturacak G4G filminin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Filmin senaryosunu yazan ve yönetmenliğini üstlenen Cem Yılmaz, çekim sürecinden zaman zaman paylaşımlar yaparak merakı artırıyor. Son günlerde paylaştığı set fotoğraflarıyla oyuncu kadrosundan isimleri gösteren Yılmaz, bu kez Uraz Kaygılaroğlu ile çekilmiş yeni bir kareyi takipçileriyle buluşturdu. Paylaşımın ardından en çok konuşulan detay ise oyuncunun film için değiştirdiği görünümü oldu.

Son dönemde NOW’da yayınlanan Yeraltı dizisinde canlandırdığı Bozo karakteriyle ekranlarda yer alan Uraz Kaygılaroğlu, bu kez bambaşka bir tarzla karşılarına çıktı.

Son dönemde NOW’da yayınlanan Yeraltı dizisinde canlandırdığı Bozo karakteriyle ekranlarda yer alan Uraz Kaygılaroğlu, bu kez bambaşka bir tarzla karşılarına çıktı.

Oyuncunun yeni saç ve sakal stili sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Pek çok kullanıcı paylaşımın ardından oyuncunun yeni rolü için hazırlanan imajına yorumlar yaptı. Bazı izleyiciler yeni görünümü başarılı bulurken, bazıları ise Kaygılaroğlu’nu ilk bakışta tanımakta zorlandığını dile getirdi. Paylaşılan kare kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başladı.

İşte Uraz Kaygılaroğlu’nun G4G için yeni imajı 👇

İşte Uraz Kaygılaroğlu’nun G4G için yeni imajı 👇

G4G, yıllar önce başlayan GORA evrenini yeni bir hikâyeyle devam ettirecek. Dijital platformda izleyiciyle buluşması planlanan yapımda Arif’in, oğlunun güvenini yeniden kazanmak için çıktığı yolculuk anlatılıyor. Hikayede aynı zamanda Demon’un algoritmalarla yönettiği sisteme karşı verilen mücadele de önemli bir yer tutuyor. Bilim kurgu ile komediyi bir araya getiren film, serinin önceki yapımlarını izleyenler tarafından da merakla bekleniyor.

Cem Yılmaz, çekim süreci boyunca zaman zaman setten kareler paylaşarak filmin hazırlıklarına dair küçük ipuçları vermeyi sürdürüyor. Oyuncu kadrosunda yer alan isimler kadar karakterlerin nasıl görüneceği de izleyicilerin dikkatini çekiyor. Bu nedenle Uraz Kaygılaroğlu’nun yeni imajı da kısa sürede gündem olmayı başardı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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