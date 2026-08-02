Yeraltı’nın Bozo’su Bu Kez Bambaşka: Uraz Kaygılaroğlu’nun Yeni İmajı Olay Oldu

G4G, yıllar önce başlayan GORA evrenini yeni bir hikâyeyle devam ettirecek. Dijital platformda izleyiciyle buluşması planlanan yapımda Arif’in, oğlunun güvenini yeniden kazanmak için çıktığı yolculuk anlatılıyor. Hikayede aynı zamanda Demon’un algoritmalarla yönettiği sisteme karşı verilen mücadele de önemli bir yer tutuyor. Bilim kurgu ile komediyi bir araya getiren film, serinin önceki yapımlarını izleyenler tarafından da merakla bekleniyor.

Cem Yılmaz, çekim süreci boyunca zaman zaman setten kareler paylaşarak filmin hazırlıklarına dair küçük ipuçları vermeyi sürdürüyor. Oyuncu kadrosunda yer alan isimler kadar karakterlerin nasıl görüneceği de izleyicilerin dikkatini çekiyor. Bu nedenle Uraz Kaygılaroğlu’nun yeni imajı da kısa sürede gündem olmayı başardı.