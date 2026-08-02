Çocuklara "Nasıl Bir Okul İstersin?" Diye Sordum: 100 Cevap, Eğitim Hakkında Bildiklerimi Sorgulattı

Birlikte kitap okuyor, oyunlar oynuyor, yaratıcı etkinlikler yapıyor ve uzun uzun sohbet ediyoruz. En sevdiğim kısım da tam olarak bu sohbetler. Çünkü çocuklarla gerçekten konuşmaya başladığınızda, onların dünyasının bizimkinden ne kadar farklı çalıştığını yeniden hatırlıyorsunuz. Bu buluşmalarda neredeyse her gruba aynı soruyu soruyorum:

'Nasıl bir okulda olmak isterdin?'

İlginçtir…

Çocuklara yıllardır hep aynı soruyu soruyoruz.

'Büyüyünce ne olacaksın?'

Doktor mu?

Öğretmen mi?

Astronot mu?

Oysa belki de önce şunu sormalıyız:

'Eğer kendi okulunu kursaydın, nasıl bir yer olurdu?'

Bu soruyu farklı yaşlardan, farklı şehirlerden ve farklı yaşam koşullarından gelen yaklaşık 100 çocuğa sordum. Beklediğim cevaplar daha büyük bahçeler, daha az ödev ya da daha uzun teneffüslerdi. Ama çocukların hayalleri bambaşkaydı.