Çocuklara "Nasıl Bir Okul İstersin?" Diye Sordum: 100 Cevap, Eğitim Hakkında Bildiklerimi Sorgulattı
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100 çocuğa tek bir soru sordum. Verdikleri cevaplar, eğitim hakkında bildiğim pek çok şeyi yeniden düşünmeme neden oldu.
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Çocuk kitabım sayesinde sık sık çocuklarla bir araya geliyorum.
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Kimi sınırsız kitaplarla dolu bir okul istedi.
Çocukların hayalini kurduğu okulun merkezinde teknoloji değil; anlaşılmak, dinlenmek, birlikte üretmek ve mutlu olmak vardı.
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