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Yaşam
En Çok Dinlediğin Türkçe Şarkı: Senin Favorin Hangisi?

En Çok Dinlediğin Türkçe Şarkı: Senin Favorin Hangisi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.08.2026 - 07:52
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Sesi açın, duygusal bir hız trenindeyiz! Bir yanımız sokaklarda atar yaparken, diğer yanımız eski sevgilinin yasını tutuyor. Peki, 2025 ve 2026 yıllarında Spotify ve dijital platformları kimler ele geçirdi? Gelin, son yıllların en çok dinlenenlerine ve müzik trendlerine eğlenceli bir mercekle bakalım.

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İsyan, Gider ve Kara Gözlükler: BLOK3

İsyan, Gider ve Kara Gözlükler: BLOK3

Eğer 2025 yılını tek bir kelimeyle özetlemek gerekseydi, bu kesinlikle 'gider' olurdu. BLOK3, listeleri öylesine bir domine etti ki, bir ara sokakta yürüyen herkesin kafasının içinde kendi rap klibini çektiğine yemin edebiliriz.

SEVMEYİ DENEMEDİN, napıyosun mesela? ve Git gibi parçalarla BLOK3, mesajlara geç cevap vermeyi, 'Hadi oradan' demeyi ve toksik ilişkilerden koşarak uzaklaşmayı bir yaşam tarzı haline getirdi. 2025 yılı boyunca kulaklıklarımızda en çok onun sesi yankılandı.

Gözyaşı Şişelerimizin Sponsoru: Semicenk

Gözyaşı Şişelerimizin Sponsoru: Semicenk

Eğer BLOK3 bizi sokağa döküp atar yaptırdıysa, Semicenk de o sokağın sonundaki banka oturtup bizi ağlattı. Arabesk ile popu öyle bir harmanladı ki, hayatında her şey yolunda giden, mutlu mesut insanlar bile sırf Semicenk dinlediği için hayali bir aşk acısı çekmeye başladı.

Sen Kaldın ve Gözlerinden Gözlerine ile 2025'te zirveyi paylaşan Semicenk, 2026 yılında da Büken ile yaptığı Çıkmaz Bir Sokakta düetiyle 'Beni dinlemeden dertlenemezsiniz' mesajını vermeye devam etti. Otobüs camından uzaklara dalıp iç çekme oranlarındaki artışın tek sorumlusu kendisidir.

Z Kuşağı ile Efsanelerin Buluşması: Manifest ve Ajda Pekkan

Z Kuşağı ile Efsanelerin Buluşması: Manifest ve Ajda Pekkan

2026 yılına geldiğimizde ise ezber bozan bir projeyle karşılaştık: Manifest. Pop, rap ve yeni nesil tınıları harmanlayan bu proje, yılı tam anlamıyla salladı. Ancak asıl büyük patlama, Süperstar Ajda Pekkan ile bir araya geldikleri Hileli parçasıyla yaşandı.

'Ajda Pekkan asla yaşlanmaz, sadece güncellenir' teorisini bir kez daha kanıtlayan bu şarkı, 2026 listelerinde bir fırtına kopardı. Genç kuşağın dinamizmiyle efsanevi bir sesin birleşimi, Top 50 listesinde 13 şarkının birden yer alması gibi kırılması zor bir rekora imza attı.

Peki, Senin Favorin Hangi Şarkı?

Bizim aklımıza gelenler şöyle. Sıra sizde, favori Türkçe parçanızı bekliyoruz. 

  • SEVMEYİ DENEMEDİN – BLOK3

  • Sen Kaldın – Semicenk

  • Keşke – BLOK3, Ati242

  • SONBAHAR – Era7capone, Poizi, SNOW

  • Sana Güvenmiyorum – Dedublüman, Aleyna Tilki

  • ÇIKAR BİRİ KARŞIMA – Poizi, Era7capone, SNOW

  • Gözlerinden Gözlerine – Semicenk

  • git – BLOK3

  • Italy Forma – Ati242

  • napıyosun mesela ? – BLOK3

  • Hileli – manifest, Ajda Pekkan

  • KUSURA BAKMA – BLOK3

  • Çıkmaz Bir Sokakta – Semicenk, Büken

  • Daha İyi – manifest

  • Eller Üzer – Serkan Nişancı

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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