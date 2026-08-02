En Çok Dinlediğin Türkçe Şarkı: Senin Favorin Hangisi?

Eğer 2025 yılını tek bir kelimeyle özetlemek gerekseydi, bu kesinlikle 'gider' olurdu. BLOK3, listeleri öylesine bir domine etti ki, bir ara sokakta yürüyen herkesin kafasının içinde kendi rap klibini çektiğine yemin edebiliriz.

SEVMEYİ DENEMEDİN, napıyosun mesela? ve Git gibi parçalarla BLOK3, mesajlara geç cevap vermeyi, 'Hadi oradan' demeyi ve toksik ilişkilerden koşarak uzaklaşmayı bir yaşam tarzı haline getirdi. 2025 yılı boyunca kulaklıklarımızda en çok onun sesi yankılandı.