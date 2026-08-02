En Çok Dinlediğin Türkçe Şarkı: Senin Favorin Hangisi?
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Sesi açın, duygusal bir hız trenindeyiz! Bir yanımız sokaklarda atar yaparken, diğer yanımız eski sevgilinin yasını tutuyor. Peki, 2025 ve 2026 yıllarında Spotify ve dijital platformları kimler ele geçirdi? Gelin, son yıllların en çok dinlenenlerine ve müzik trendlerine eğlenceli bir mercekle bakalım.
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Peki, Senin Favorin Hangi Şarkı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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