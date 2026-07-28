Hangi Manifest Kızısın? En Çok Hangi Üyeye Benziyorsun?
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Her birinin sahnedeki enerjisi, tarzı ve kendine özgü bir havası var. Kimisi planlı yapısıyla dikkat çekiyor, kimisi enerjisiyle öne çıkıyor, kimisi de sakin duruşuyla... Aslında çok iyi bildiğin üzere her üyeyi temsil eden bir de renk var. Peki sen Manifest'in en çok hangi üyesine benziyorsun?
Kuralsa çok basit: Aşağıdaki maddeleri oku. En çok hangi üyede kendini buluyorsan, paylaş! 👇
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Sueda Uluca – Neşeli ve Rahat
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Hilal Yelekçi – Enerjik ve Hareketli
Lidya Pınar – Zarif ve Estetik
Mina Solak – Azimli ve Disiplinli
Zeynep Sude Oktay (Zoktay) – Özgün ve Cesur
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Esin Bahat – Pozitif ve Işıltılı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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