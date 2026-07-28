Hangi Manifest Kızısın? En Çok Hangi Üyeye Benziyorsun?

Her birinin sahnedeki enerjisi, tarzı ve kendine özgü bir havası var. Kimisi planlı yapısıyla dikkat çekiyor, kimisi enerjisiyle öne çıkıyor, kimisi de sakin duruşuyla... Aslında çok iyi bildiğin üzere her üyeyi temsil eden bir de renk var. Peki sen Manifest'in en çok hangi üyesine benziyorsun?

Kuralsa çok basit: Aşağıdaki maddeleri oku. En çok hangi üyede kendini buluyorsan, paylaş! 👇