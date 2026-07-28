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Hangi Manifest Kızısın? En Çok Hangi Üyeye Benziyorsun?

Hangi Manifest Kızısın? En Çok Hangi Üyeye Benziyorsun?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.07.2026 - 08:51
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Her birinin sahnedeki enerjisi, tarzı ve kendine özgü bir havası var. Kimisi planlı yapısıyla dikkat çekiyor, kimisi enerjisiyle öne çıkıyor, kimisi de sakin duruşuyla... Aslında çok iyi bildiğin üzere her üyeyi temsil eden bir de renk var. Peki sen Manifest'in en çok hangi üyesine benziyorsun?

Kuralsa çok basit: Aşağıdaki maddeleri oku. En çok hangi üyede kendini buluyorsan, paylaş! 👇

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Sueda Uluca – Neşeli ve Rahat

Sueda Uluca – Neşeli ve Rahat

Temsil rengi: Yeşil

Disiplini, dans geçmişi ve işine olan bağlılığıyla öne çıkarken; neşeli, doğal ve rahat tavrıyla bulunduğu ortama pozitif enerji katıyor. Planlı olmayı sevse de bunu stres haline getirmeyen, samimi yapısıyla dikkat çeken isimlerden biri.

Sen tam bir Sueda'sın, eğer;

  • Planlı olmayı seviyor ama küçük aksilikleri büyütmüyorsan,

  • Güler yüzünle bulunduğun ortamın havasını değiştirebiliyorsan,

  • Hem sorumluluk sahibi hem de eğlenmeyi bilen biriysen,

  • İnsanlar seni rahat tavrın ve pozitif enerjinle tanımlıyorsa.

Mottosu: 'Planını yap, anın da tadını çıkar.'

Hilal Yelekçi – Enerjik ve Hareketli

Hilal Yelekçi – Enerjik ve Hareketli

Temsil rengi: Mor

Yüksek enerjisi ve dans tutkusuyla öne çıkıyor. Spontane olmayı seven, bulunduğu ortama kolayca uyum sağlayan ve pozitif tavrıyla dikkat çeken bir isim.

Sen tam bir Hilal'sin, eğer;

  • Uzun süre evde kalınca hemen bir plan yapmak istiyorsan,

  • Müzik duyduğunda fark etmeden ritim tutmaya başlıyorsan,

  • Son dakika değişen planlar moralini bozmak yerine seni heyecanlandırıyorsa,

  • Arkadaş grubunun enerjisini yükselten kişiysen.

Mottosu: 'Anı yaşa, enerjini kaybetme!'

Lidya Pınar – Zarif ve Estetik

Lidya Pınar – Zarif ve Estetik

Temsil rengi: Pembe

Sakin duruşu, estetik bakış açısı ve duygularını doğal bir şekilde yansıtmasıyla dikkat çekiyor. Gösterişten çok kendi tarzını ortaya koymayı seviyor.

Sen tam bir Lidya'sın, eğer;

  • Şarkıların sözleri seni kolayca etkiliyorsa,

  • Giyiminde, odanda ya da fotoğraflarında estetik uyuma önem veriyorsan,

  • Duygusal filmlerden etkilenmekten çekinmiyorsan,

  • Sessiz ama net tavrınla kendini ifade edebiliyorsan.

Mottosu: 'Küçük detaylar büyük fark yaratır.'

Mina Solak – Azimli ve Disiplinli

Mina Solak – Azimli ve Disiplinli

Temsil rengi: Kırmızı

Çalışkanlığı ve istikrarlı yaklaşımıyla öne çıkan isimlerden biri. Hedeflerine ulaşmak için sabırlı olmayı ve sürekli kendini geliştirmeyi önemsiyor.

Sen tam bir Mina'sın, eğer;

  • Zorluklar karşısında pes etmek yerine daha çok motive oluyorsan,

  • Yeni bir beceri öğrenmek için zaman ayırabiliyorsan,

  • Disiplinli çalışmanın seni geliştirdiğine inanıyorsan,

  • Yapılan eleştirileri kendini geliştirmek için değerlendirebiliyorsan.

Mottosu: 'Emek, başarının en güçlü anahtarıdır.'

Zeynep Sude Oktay (Zoktay) – Özgün ve Cesur

Zeynep Sude Oktay (Zoktay) – Özgün ve Cesur

Temsil rengi: Mavi

Kendine özgü tarzı ve rahat tavrıyla dikkat çeken isimlerden biri. Farklı olmayı seven, fikirlerini çekinmeden dile getiren yapısıyla öne çıkıyor.

Sen tam bir Zoktay'sın, eğer;

  • Popüler olan yerine kendi tarzını oluşturmayı seviyorsan,

  • Ortamı yerinde bir espriyle yumuşatabiliyorsan,

  • İnsanların ne düşündüğünden çok kendin olmaya önem veriyorsan,

  • Arkadaş grubunda yeni şeyleri ilk deneyen kişiysen.

Mottosu: 'Kendin ol, gerisi gelir.'

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Esin Bahat – Pozitif ve Işıltılı

Esin Bahat – Pozitif ve Işıltılı

Temsil rengi: Sarı

Sahnedeki enerjisini izleyiciye yansıtabilen, öz güvenli ve pozitif tavrıyla dikkat çekiyor. Hareketli yapısı ve sıcak yaklaşımıyla bulunduğu ortama kolayca uyum sağlayabiliyor.

Sen tam bir Esin'sin, eğer;

  • Yeni tanıştığın insanlarla kolay iletişim kurabiliyorsan,

  • Kendini ifade etmekten çekinmiyorsan,

  • Çevrendekilerin moralini yükseltmeyi seviyorsan,

  • Dans etmeyi ya da hareketli aktiviteleri seviyorsan.

Mottosu: 'Enerjini yansıt, ışığını saklama!'

Sonuç Zamanı: Sıra Sizde!

Sonuç Zamanı: Sıra Sizde!

En çok hangi üyenin özellikleri sana uyuyor? Neşeli bir Sueda, enerjik bir Hilal, zarif bir Lidya, azimli bir Mina, özgün bir Zoktay ya da pozitif enerjisiyle öne çıkan bir Esin olabilirsin.

Peki sen hangi Manifest kızısın?

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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