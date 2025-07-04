Hangi Manifest Kızısın?
Türkiye'nin yeni nesil kız grubu Manifest, tarzları, enerjileri ve sahne duruşlarıyla kalbimizi çaldı bile! Her biri bambaşka karakterde, güçlü ve iddialı bu 6 üyenin arasında sen kime daha çok benziyorsun? İçindeki yıldızı keşfetmeye hazır mısın?
Hadi teste!
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1. Tarzını tek kelimeyle anlat desek?
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2. Seni anlatan bir hayvan?
3. Bir günlüğüne sahnede Manifest'e katılsan hangi rolü üstlenirdin?
4. En güçlü yönün nedir?
5. Kendine bir renk seç bakalım!
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6. Bir klip çekimi olsa sahnende ne olmalı?
7. Manifest'te en çok neyi beğeniyorsun?
8. Hangi sosyal medya platformu senlik?
9. Şu an ruh halini anlatan bir kelime?
10. Son olarak favori şarkın hangisi?
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Sen Zeynep Sude Oktay'sın!
Sen Hilal Yelekçi'sin!
Sen Mina Solak'sın!
Sen Esin Bahat'sın!
Sen Lidya Pınar'sın!
Sen Sueda Uluca'sın!
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