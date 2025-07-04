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Hangi Manifest Kızısın?

Hangi Manifest Kızısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
04.07.2025 - 16:08

Türkiye'nin yeni nesil kız grubu Manifest, tarzları, enerjileri ve sahne duruşlarıyla kalbimizi çaldı bile! Her biri bambaşka karakterde, güçlü ve iddialı bu 6 üyenin arasında sen kime daha çok benziyorsun? İçindeki yıldızı keşfetmeye hazır mısın?

Hadi teste!

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1. Tarzını tek kelimeyle anlat desek?

2. Seni anlatan bir hayvan?

3. Bir günlüğüne sahnede Manifest'e katılsan hangi rolü üstlenirdin?

3. Bir günlüğüne sahnede Manifest'e katılsan hangi rolü üstlenirdin?

4. En güçlü yönün nedir?

5. Kendine bir renk seç bakalım!

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6. Bir klip çekimi olsa sahnende ne olmalı?

7. Manifest'te en çok neyi beğeniyorsun?

7. Manifest'te en çok neyi beğeniyorsun?

8. Hangi sosyal medya platformu senlik?

9. Şu an ruh halini anlatan bir kelime?

10. Son olarak favori şarkın hangisi?

10. Son olarak favori şarkın hangisi?
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Sen Zeynep Sude Oktay'sın!

Sen Zeynep Sude Oktay'sın!

Sen tam bir ışık insanısın. Duru güzelliğin, zarif tavırların ve içsel gücünle bulunduğun ortamı aydınlatıyorsun. Estetik senin için bir yaşam tarzı. Giyimin, sözlerin ve duruşun hep ölçülü ama etkileyici. Manifest’in zarafetiyle özdeşleşen yüzü gibi, sen de insanlara ilham veren bir aura taşıyorsun. Karizmanla değil, zarifliğinle kalpleri fethediyorsun.

Sen Hilal Yelekçi'sin!

Sen Hilal Yelekçi'sin!

Senin için cool demek yetmez. Duruşun net, sözlerin kısa ama etkili. Kendine has bir tarzın var ve sürü psikolojisine hiç kapılmazsın. Bazen mesafeli gibi görünsen de, seni tanıyanlar sadakatini ve keskin zekânı çok iyi bilir. Manifest’in asi ve güçlü yönünü temsil ediyorsun. Karanlıkta bile parlayacak özgüvene sahipsin!

Sen Mina Solak'sın!

Sen Mina Solak'sın!

İç dünyan derin ve duyguların çok güçlü. Sessiz ama etkili bir enerjin var. Gözlerin konuşuyor, sesin ise kalplere dokunuyor. Duygusallığın seni zayıf değil, tam aksine çok özel yapıyor. Manifest’in ruhunu sen yansıtıyorsun. Bir bakışınla her şeyi anlatabilirsin. Sanat senin için bir kaçış değil, bir bütünleşme yolu.

Sen Esin Bahat'sın!

Sen Esin Bahat'sın!

Enerji mi dedin? İşte o sensin! Pozitifliğin, güler yüzün ve hareketli ruhun etrafına neşe saçıyor. Grup ruhunu yükselten, eğlenceyi canlı tutan kişiliksin. Manifest’in sahne enerjisi sensin. Aynı anda hem dans edebilir hem güldürebilirsin. Seni gören herkes “hayat dolu” olduğunu hemen anlar. Ruhunla ışıldıyorsun.

Sen Lidya Pınar'sın!

Sen Lidya Pınar'sın!

Analitik zekan, olgun bakış açın ve pratik yönlerinle bir grubun bel kemiği gibisin. Sakinliğin kaos anlarında bile güven veriyor. Planlı, disiplinli ve her şeyin yolunda gitmesini isteyen bir yapıdasın. Manifest’in denge noktası sensin. Gösterişten uzak ama etkisi derin olan bir ışıltın var. İnsanlar senin arkasında durmayı seçer.

Sen Sueda Uluca'sın!

Sen Sueda Uluca'sın!

Yaratıcılık sende sınırsız. Renkli tarzın, farklı bakış açın ve özgün duruşunla dikkat çekiyorsun. Sıradanlıktan hoşlanmıyorsun ve her şeyin biraz “sana özel” olmasını istiyorsun. Manifest’in yaratıcı gücü sen olabilirsin. Sahnede hep bir adım farklı, hep bir adım özgünsün. Tarzınla değil, ruhunla fark yaratıyorsun!

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İnci Döşer
İnci Döşer
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