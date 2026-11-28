Hesaba göre besici, 50 dana alımı için 6 milyon 500 bin lira ödüyor. Yıllık yem, arpa ve ilaç giderleri ise 3 milyon lirayı buluyor. Böylece toplam sermaye ihtiyacı 9 milyon 500 bin liraya çıkıyor.

Hayvanların başlangıçtaki canlı ağırlığı ortalama 250 kilogram olarak alınmış. Besi süresi 330 gün sürüyor ve sonunda danaların 750 kiloya ulaşması hedefleniyor. Hesabın en kritik varsayımı da burada yatıyor: dana başına 500 kilogramlık canlı ağırlık artışı, günde ortalama 1,5 kilogramın üzerinde kilo almak anlamına geliyor.

Hesapta ayrıca 2 dananın telef olabileceği öngörülmüş. Yani satışa giden hayvan sayısı 50 değil, 48.