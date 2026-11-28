50 Dana Besleyen Üreticinin 1 Yıllık Net Kazancı Ortaya Çıktı
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Bir besicinin 50 dana üzerinden bir yıllık kazancı kalem kalem ortaya koydu. Hesaba göre 9,5 milyon liralık sermayeyle yola çıkan bir besici, 330 gün sonunda yaklaşık 2,3 milyon lira kazanç elde edebiliyor.
50 dana için 6,5 milyon, yem ve ilaç için 3 milyon lira gerekiyor.
Karkas etin kilosu 600 liradan 11,8 milyon liralık satış geliri hesaplandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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