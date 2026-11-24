15 Yıllık Öğretmenliği Bırakıp Çiftçi Oldu: "Yapamazsın" Diyenlere İnat Başardı
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Amasya'da 15 yıllık öğretmenlik mesleğini bırakan 35 yaşındaki Mine Alptekin Orak, komşusunun ahırında beslediği dört danayla hayvancılığa adım attı. Otomobilini satan ve kredi çekerek kendi çiftliğini kuran Orak, şimdi doğacak buzağıları bekliyor.
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Kaynak: DHA
15 yıl boyunca özel bir okulda ana sınıfı öğretmenliği yapan Orak, yıllardır ilgi duyduğu hayvancılığa yönelmek için mesleğini bıraktı.
Banka kredisi çeken ve otomobilini satan Orak, çiftliğine 'Muallime Hanımın Çiftliği' adını verdi.
Orak, çiftliğinin kapılarını ileride öğrencilerine açmayı ve diğer kadınlara ilham olmayı hedefliyor.
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