Amasya'da yaşayan evli ve bir çocuk annesi Mine Alptekin Orak, 15 yıl boyunca özel bir okulda ana sınıfı öğretmenliği yaptı. Kamuya atanamayan Orak, görev yaptığı okulun sevilen öğretmenlerinden biri olmasına rağmen mesleğini bırakmaya karar verdi.

Kendisine 'Yapamazsın' diyenlere rağmen hayvancılık konusunda araştırmalar yapan Orak, ilk adımı birikimleriyle dört dana satın alarak attı. Kapalı alanı olmadığı için danaları 6 ay boyunca komşusunun ahırında besledi.