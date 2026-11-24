Afrika Uluslar Kupası Finalinin 10 Ay Süren Belirsizliği CAS Kararıyla Sona Erdi
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2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin tartışma yaklaşık 10 ay sonra noktalandı. Spor Tahkim Mahkemesi, Fas ile Senegal arasında oynanan ve futbol tarihinin en kaotik finallerinden biri olarak anılan karşılaşmaya ilişkin itirazı karara bağladı. Karar, iki ülke arasında el değiştiren kupanın kimde kalacağını belirledi. Rabat'ta oynanan finalde yaşananlar ise 90+5. dakikadan sonra tam bir kaosa dönüşmüştü.
CAS Senegal'in itirazını kabul etti.
Şampiyonluk iki ay sonra Fas'a verilmişti.
Penaltı kararı maçı durdurdu.
Mendy Diaz'ın Panenka'sını kurtardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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