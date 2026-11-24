2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin tartışma yaklaşık 10 ay sonra noktalandı. Spor Tahkim Mahkemesi, Fas ile Senegal arasında oynanan ve futbol tarihinin en kaotik finallerinden biri olarak anılan karşılaşmaya ilişkin itirazı karara bağladı. Karar, iki ülke arasında el değiştiren kupanın kimde kalacağını belirledi. Rabat'ta oynanan finalde yaşananlar ise 90+5. dakikadan sonra tam bir kaosa dönüşmüştü.