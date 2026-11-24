Müziğin Vazgeçilmezi “Auto-Tune” Aslında Ne İçin İcat Edildi?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bugün radyoda ve dijital platformlarda dinlediğimiz şarkıların pek çoğunda Auto-Tune var. Şarkıcıların şarkıları söylerken çıkamadığı notaları düzeltmek ve ses hatalarını örtmek için kullandıkları program, müzik dünyasında icat edilmedi.
Biraz derine inelim mi? Çünkü bizden önce birileri derine inmiş!
Her şey Andy Hildebrand adında bir mühendisin petrol şirketleri için sismik verileri incelemesiyle başlıyor.
Yerin altına dinamitlerle gönderilen ses dalgaları müziğin geleceğini değiştirecek matematiğin temelini oluşturuyor.
Petrol sektöründen sıkılıp müziğe yönelen Hildebrand bir yemek masasında yapılan şakayla harekete geçiyor.
Kaya katmanlarından dönen sesleri düzelten algoritma insan sesindeki detone kaymaları da anında yakalıyor.
Yazılımın içinde aslında bir hata olarak bırakılan sıfır ayarı stüdyolarda gizli bir ayara dönüşüyor.
Cher 1998 yılında çıkardığı Believe şarkısıyla bu gizli ayarı tüm dünyaya duyuruyor.
Sesini kusursuzlaştırmak yerine bilerek bozmak isteyen müzisyenler bu hatayı yeni bir müzik türüne dönüştürüyor.
Şimdi neden içeriğimizin en başında biraz derine dalmak istediğimizi anladınız, değil mi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın