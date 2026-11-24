Auto-Tune aslında dinleyicinin hiç fark etmeyeceği kadar doğal düzeltmeler yapmak için tasarlanmıştı. Ancak Hildebrand yazılıma sesin ne kadar hızla düzeltileceğini belirleyen bir 'Retune Speed' (Düzeltme Hızı) düğmesi koydu. Bu ayarı sıfıra getirdiğinizde yazılım insan sesindeki tüm doğal geçişleri siliyor ve sesi anında mekanik bir robota çeviriyordu.