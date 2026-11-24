Steven Spielberg'in Yeni Filminde Oscarlı İsimler Aynı Kadroda Buluşuyor
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Steven Spielberg yeni projesi için kolları sıvadı ve film daha şimdiden yıldızlarla doluyor. Kamera önünde ve senaryo masasında Oscarlı isimlerin bulunduğu yapım, bir romanın beyazperdeye uyarlaması olacak. Kadroda birbirinden ödüllü oyuncular yer alıyor ve senaryo da üç Oscar ödüllü bir yönetmene emanet edilmiş durumda. Filmin ne zaman vizyona gireceği de belli oldu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Spielberg yeni filmini kitaptan uyarlıyor.
Jessie Buckley kadroya katıldı.
Murphy ve Rylance da projede.
Senaryoyu Paul Thomas Anderson yazıyor.
Film 2028'de vizyona girecek.
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