Uçak Her İndiğinde Trafik Duruyor: Pistinin Ortasından Ana Yol Geçiyor
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Cebelitarık'ın sınırlı yüz ölçümü, havalimanının alışılmışın dışında bir tasarımla inşa edilmesine yol açtı.
Pist ile kara yolunun kesiştiği noktada demiryolu geçitlerine benzer bir kontrol sistemi kullanılıyor.
Bariyerler uçak piste yaklaştığı andan pisti terk edene kadar kapalı kalıyor ve ortalama 10 dakika sürüyor.
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