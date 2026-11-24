Güvenlik protokolleri gereği, uçağın piste yaklaşmasından inişini tamamlayıp pisti terk etmesine kadar geçen süreçte bariyerler kapalı tutuluyor. Uçuş operasyonları sırasında kara yolu ve yaya trafiğinde uzun kuyruklar oluşuyor. Bu süre her uçuş için ortalama 10 dakika kadar sürüyor.

Pistin uçuşlardan arta kalan zamanlarında ise kara yolu trafiği normal seyrinde devam ediyor. Hem uluslararası uçuşların yapıldığı hem de yaya ve araçların her gün kullandığı bu ortak alan, bölgedeki arazi kısıtlılığının getirdiği zorunlu bir çözüm olarak faaliyetini sürdürüyor.