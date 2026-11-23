Sarıyer'de Yaklaşık 24 Saattir "Firari Aslan" Aranıyordu, Gerçek Başka Çıktı: Aranan Canlı Aslan Değilmiş
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İstanbul Valiliği yaptığı araştırma sonucunda 'Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır. 23 Kasım 2026 günü ekiplerimize ulaşan, farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir.' dedi.
İstanbul'u 24 saat boyunca meşgul eden "firari aslan" haberinde beklenmedik final.
Valilik açıklamasının tamamı şu şekilde:
İhbarın başladığı ve "aslan olmadığı" yönündeki intibanın güçlendiği görüntü de paylaşıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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