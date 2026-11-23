Yükselen Burcuna Göre Dolunay Hayatının Hangi Alanını Etkileyecek?
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24 Kasım'da İkizler burcunda gerçekleşecek dolunay, herkesin hayatında farklı bir alanı aydınlatıyor.
Dolunay Türkiye saatiyle 17.53'te gerçekleşiyor. Astrolojide dolunaylar bir sürecin olgunlaştığı, sonuçların görünür hale geldiği dönemler olarak yorumlanır; İkizler ise iletişim, merak, haberler ve kısa yolculuklarla ilişkilendirilir. Bu dolunayın senin için hangi konuyu öne çıkaracağını anlamak için güneş burcundan çok yükselen burcuna bakman gerekiyor.
Yükselen Koç: İletişim ve yakın çevre
Yükselen Boğa: Para ve değerler
Yükselen İkizler: Kişiliğin ve imajın
Yükselen Yengeç: İç dünya ve dinlenme
Yükselen Aslan: Arkadaşlıklar ve hedefler
Yükselen Başak: Kariyer ve itibar
Yükselen Terazi: Eğitim ve uzak yolculuklar
Yükselen Akrep: Ortak kaynaklar ve güven
Yükselen Yay: İlişkiler ve ortaklıklar
Yükselen Oğlak: Günlük düzen ve sağlık
Yükselen Kova: Aşk ve yaratıcılık
Yükselen Balık: Ev ve aile
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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