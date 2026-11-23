24 Kasım'da İkizler burcunda gerçekleşecek dolunay, herkesin hayatında farklı bir alanı aydınlatıyor.

Dolunay Türkiye saatiyle 17.53'te gerçekleşiyor. Astrolojide dolunaylar bir sürecin olgunlaştığı, sonuçların görünür hale geldiği dönemler olarak yorumlanır; İkizler ise iletişim, merak, haberler ve kısa yolculuklarla ilişkilendirilir. Bu dolunayın senin için hangi konuyu öne çıkaracağını anlamak için güneş burcundan çok yükselen burcuna bakman gerekiyor.

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