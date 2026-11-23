Seyirci Yasa Boğuldu, O Rahatladı: Mehmet Günsür'den Şehzade Mustafa'nın Ölüm Sahnesi İtirafı
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Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzade Mustafa'sı Mehmet Günsür, dizinin en çok konuşulan sahnesinin kendisinde bıraktığı izi bir kez daha anlattı. Seyirciyi yasa boğan ölüm sahnesi, oyuncu için bambaşka bir duyguyla sonuçlanmış. Peki Günsür o sahneyi çektikten sonra ne hissetti?
Mehmet Günsür, Şehzade Mustafa'yı oynadığı iki yıl boyunca sonunu bildiği bir hikâyeye adım adım yaklaştığını söyledi.
Günsür, ölüm sahnesinin nasıl çekileceğini yıllar önce senarist Meral Okay'la uzun uzun konuştuklarını anlattı.
Seyirciyi yasa boğan sahne, iki yılın sonunda Mehmet Günsür'e rahatlama ve mutluluk getirdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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