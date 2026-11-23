Ancak işin bir de öbür yüzü vardı. Ekrana geldiği dönemde günlerce konuşulan, seyirciyi yasa boğan sahne Günsür için beklenmedik bir duyguyla sonuçlandı. Oyuncu o günü bir kayıp olarak değil, uzun bir yolculuğun tamamlanması olarak hatırlıyor.

Günsür bunu şöyle açıkladı: 'Bir yandan da iki yıldır beklediğimiz o sahneyi çekip bitirmenin getirdiği bir mutluluk vardı.'

Günsür'e göre o sahneyle birlikte uzun süredir taşıdığı bir yük de sona erdi: 'İki sene boyunca acı çeken, babası tarafından öldürülmeyi bekleyen çocuğun hikâyesi sonunda bitti. Bu benim için de bir rahatlama oldu.'

Oyuncu sözlerini kısa bir cümleyle bağladı: 'Sonuçta bazı şeylere bir nokta koymak gerekiyor.'

Günsür daha önce de bütün ekiple bu sahneyi iki yıl boyunca beklediklerini anlatmıştı. Bölümün ertesi günü Bursa'daki Şehzade Mustafa Türbesi'nde izdiham yaşandığını da söylemişti.