Hamal'ın İlk Tanıtımı Yayınlandı! Oktay Kaynarca'nın Yeni Tarzı Dikkat Çekti
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ATV'nin yeni dizisi Hamal'dan ilk tanıtım fragmanı geldi. Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'u buluşturan dizinin tanıtımında yalnızca Eminönü'nde sırtında yüküyle yürüyen 'Hamal Kemal' yer aldı. Kaynarca'nın alışılmışın dışındaki yeni hali izleyiciden beğeni topladı. Pek çok izleyici ikinci tanıtımın bir an önce paylaşılmasını istedi.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Hamal'ın ilk tanıtımında Oktay Kaynarca, Eminönü'nde sırtında dev bir yükle yürüyen "Hamal Kemal" olarak karşımıza çıktı.
Paylaşımın hemen ardından Hamal'ın Fahriye Evcen'li 2. fragmanı da yayınlandı:
Hamal'ın 15 Aralık Salı akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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