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"Hamal Kemal" Oktay Kaynarca ile "Hayat" Fahriye Evcen'in Setten İlk Partner Karesi Geldi

"Hamal Kemal" Oktay Kaynarca ile "Hayat" Fahriye Evcen'in Setten İlk Partner Karesi Geldi

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 20:46
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ATV’nin yeni dizisi Hamal’dan merakla beklenen partner karesi geldi. Dizinin resmi hesabından paylaşılan fotoğrafta Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen, setten ilk kez “Hamal Kemal” ve “Hayat” olarak birlikte görüntülendi. 20 Eylül’de çekimlerine başlanan dizi, Eminönü’nden plazalara uzanan bir İstanbul hikâyesi anlatacak.

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Oktay Kaynarca'nın "Hamal Kemal"i ile Fahriye Evcen'in "Hayat"ı, setten ilk kez aynı karede görüntülendi.

Oktay Kaynarca'nın "Hamal Kemal"i ile Fahriye Evcen'in "Hayat"ı, setten ilk kez aynı karede görüntülendi.

Oktay Kaynarca'nın 'Hamal Kemal', Fahriye Evcen'in ise 'Hayat' karakterine hayat verdiği diziden gelen ilk partner karesi kısa sürede dikkat çekti. Kaynarca ile Evcen, Hamal'da ilk kez partner oluyor. İkili daha önce ağustos sonunda kanalın yeni sezon tanıtım çekimlerinde yan yana görüntülenmişti. Bu kez ise karakterleriyle setten gelen ilk ortak kare paylaşıldı.

Çekimleri 20 Eylül'de başlayan Hamal, İstanbul ve çevresinde kamera karşısına geçiyor. Dizinin afiş çekimlerinden kamera arkası görüntüleri de ekim ayının başında paylaşılmıştı.

Hikayenin merkezinde, Eminönü'nde hamallık yapan ve geçmişinin yükünü yıllardır taşıyan Kemal var.

Hikayenin merkezinde, Eminönü'nde hamallık yapan ve geçmişinin yükünü yıllardır taşıyan Kemal var.

Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği Kemal, geçmişte işlediğini düşündüğü büyük bir hatanın yükünü yıllardır omuzlarında taşıyor. Ancak yaşanan bir ölüm, onu uzak durmaya çalıştığı o karanlık dünyaya yeniden çekiyor. Fahriye Evcen'in canlandırdığı Hayat ise mekanlarda şarkı söyleyerek geçimini sağlamaya çalışan bir kadın. Kemal ile Hayat, geçmişten dönen ve şehirde kendi gücünü kurmaya çalışan Egemen'e karşı birlikte mücadele edecek. Egemen karakterini Caner Cindoruk canlandırıyor. Dizi, eski hanlardan modern plazalara uzanan bir İstanbul hikayesi olarak tanıtılıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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