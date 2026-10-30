"Hamal Kemal" Oktay Kaynarca ile "Hayat" Fahriye Evcen'in Setten İlk Partner Karesi Geldi
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ATV’nin yeni dizisi Hamal’dan merakla beklenen partner karesi geldi. Dizinin resmi hesabından paylaşılan fotoğrafta Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen, setten ilk kez “Hamal Kemal” ve “Hayat” olarak birlikte görüntülendi. 20 Eylül’de çekimlerine başlanan dizi, Eminönü’nden plazalara uzanan bir İstanbul hikâyesi anlatacak.
Oktay Kaynarca'nın "Hamal Kemal"i ile Fahriye Evcen'in "Hayat"ı, setten ilk kez aynı karede görüntülendi.
Hikayenin merkezinde, Eminönü'nde hamallık yapan ve geçmişinin yükünü yıllardır taşıyan Kemal var.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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