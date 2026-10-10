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Yeni ATV Dizisi Hamal Ekrana Gelmeden Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'li Kamera Arkası Geldi!

Yeni ATV Dizisi Hamal Ekrana Gelmeden Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'li Kamera Arkası Geldi!

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 09:47
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Yeni ATV dizisi Hamal’ın afiş çekimlerinden kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Afişte dizinin başrolleri Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk yer aldı. 20 Eylül’de sete çıkan dizinin ekim ayında ekrana gelmesi bekleniyor. Ancak yayın günü henüz kesinleşmedi.

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Yeni ATV dizisi Hamal'ın başrolleri Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk afiş çekimi için kamera karşısına geçti.

Yeni ATV dizisi Hamal'ın başrolleri Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk afiş çekimi için kamera karşısına geçti.

Hamal'ın tanıtım sürecinde yeni bir adım atıldı. Dizinin afiş çekimlerinden kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Afiş çekimlerinde dizinin üç başrol oyuncusu yer aldı. Görüntüler, ekim ayında ekrana gelmesi beklenen dizi için heyecanı bir kez daha artırdı.

Hatırlanacağı üzere ağustos sonunda kanalın yeni sezon tanıtım çekimlerinden Oktay Kaynarca ile Fahriye Evcen'in ilk partner karesi gelmişti. Bu kez afişin nasıl hazırlandığı da ortaya çıktı. Kamera arkası görüntüleri, dizinin tanıtım sürecinin hız kazandığını da gösterdi. Afişin ardından gözler şimdi ilk tanıtıma ve yayın tarihine çevrildi.

Dizide Oktay Kaynarca "Hamal Kemal", Fahriye Evcen "Hayat", Caner Cindoruk ise "Egemen" karakterine hayat veriyor.

Dizide Oktay Kaynarca "Hamal Kemal", Fahriye Evcen "Hayat", Caner Cindoruk ise "Egemen" karakterine hayat veriyor.

Eminönü'nde hamallık yapan Kemal, ustası Derviş'in yanında çalışıyor. Bir zamanlar 'Harputlu Kemal' olarak bilinen geçmişi ise hâlâ omuzlarındaki en büyük yük. Ani bir ölüm, Kemal'i yıllardır uzak durduğu karanlık dünyaya geri çekiyor. Fahriye Evcen'in canlandırdığı Hayat ise hayatta kalmaya çalışan bir şarkıcı.

Kemal ile Hayat'ın yolu, geçmişten gelen ve şehirde kendi gücünü kurmaya çalışan Egemen'le kesişecek. Caner Cindoruk'un canlandırdığı Egemen, hikâyenin karşı cephesinde duruyor. Kemal ise bu kez sevdiklerini korumak için mücadele edecek.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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