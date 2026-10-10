Yeni ATV Dizisi Hamal Ekrana Gelmeden Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'li Kamera Arkası Geldi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yeni ATV dizisi Hamal’ın afiş çekimlerinden kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Afişte dizinin başrolleri Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk yer aldı. 20 Eylül’de sete çıkan dizinin ekim ayında ekrana gelmesi bekleniyor. Ancak yayın günü henüz kesinleşmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni ATV dizisi Hamal'ın başrolleri Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk afiş çekimi için kamera karşısına geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizide Oktay Kaynarca "Hamal Kemal", Fahriye Evcen "Hayat", Caner Cindoruk ise "Egemen" karakterine hayat veriyor.
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın