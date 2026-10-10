Yeni ATV Dizisi Hamal Ekrana Gelmeden Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'li Kamera Arkası Geldi!

Hamal'ın tanıtım sürecinde yeni bir adım atıldı. Dizinin afiş çekimlerinden kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Afiş çekimlerinde dizinin üç başrol oyuncusu yer aldı. Görüntüler, ekim ayında ekrana gelmesi beklenen dizi için heyecanı bir kez daha artırdı.

Hatırlanacağı üzere ağustos sonunda kanalın yeni sezon tanıtım çekimlerinden Oktay Kaynarca ile Fahriye Evcen'in ilk partner karesi gelmişti. Bu kez afişin nasıl hazırlandığı da ortaya çıktı. Kamera arkası görüntüleri, dizinin tanıtım sürecinin hız kazandığını da gösterdi. Afişin ardından gözler şimdi ilk tanıtıma ve yayın tarihine çevrildi.