Oktay Kaynarca, Hamal'daki Yeni Rol Arkadaşı Fahriye Evcen'in Nasıl Seçildiğini Anlattı

Kaynarca, 'Başrol kadın oyuncusu kim olabilir diye düşünürken en aklımıza yatan Fahriye'ydi. Fahriye de geldi senaryoyu okuduktan sonra çok heyecanlıydı, çok beğenmişti. Ufak bir okuma da yaptık, çok hoşumuza gitti. Heyecanı da çok hoşumuza gitti. Biliyorsunuz iyi de oyuncu, severim Fahriye'yi. Projede de güzel bir pozisyon yakalayacağını düşünüyorum. Rolünü sevdirecek, insanlar bekleyecek Fahriye'yi. Bir süredir işi yapmıyordu, şimdi böyle bir dönüş iyi olacak onun için. Keza benim için de... Umarım iyi bir uyum içerisinde güzel güzel dizimizi çekeceyiz.' açıklamasında bulundu.