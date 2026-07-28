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Oktay Kaynarca, Hamal'daki Yeni Rol Arkadaşı Fahriye Evcen'in Nasıl Seçildiğini Anlattı

Oktay Kaynarca, Hamal'daki Yeni Rol Arkadaşı Fahriye Evcen'in Nasıl Seçildiğini Anlattı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.07.2026 - 12:50
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Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca'nın yapımını üstlendiği Hamal dizisi için hazırlıklar başladı. Ezel'in senaristlerinden biri olan Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban'ın kaleme alacağı dizide başrolleri Oktay Kaynarca ile Fahriye Evcen paylaşacak. Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen'in diziye nasıl seçildiğini anlattı.

Kaynak: 2. Sayfa

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Geçmişten gelen sırlar, güç ve sadakat hesaplaşmaları etrafında şekillenen oldukça güçlü bir intikam ve aşk hikayesini konu alan Hamal dizisinin hazırlıkları başladı.

Geçmişten gelen sırlar, güç ve sadakat hesaplaşmaları etrafında şekillenen oldukça güçlü bir intikam ve aşk hikayesini konu alan Hamal dizisinin hazırlıkları başladı.

Ön hazırlık çalışmaları tamamlanmak üzere olan dizinin başrollerini Fahriye Evcen ile Oktay Kaynarca paylaşacak. Aralarında 23 yaş fark bulunan ikili bu kadro seçiminden sonra eleştirilse de dizi şimdiden merak konusu oldu. Hamal'ın çekimlerinin eylül ayında başlayacağı açıklandı.

Oktay Kaynarca, yaş farkı eleştirilerinin ardından Fahriye Evcen'in Hamal dizisine nasıl seçildiğini anlattı.

Kaynarca, 'Başrol kadın oyuncusu kim olabilir diye düşünürken en aklımıza yatan Fahriye'ydi. Fahriye de geldi senaryoyu okuduktan sonra çok heyecanlıydı, çok beğenmişti. Ufak bir okuma da yaptık, çok hoşumuza gitti. Heyecanı da çok hoşumuza gitti. Biliyorsunuz iyi de oyuncu, severim Fahriye'yi. Projede de güzel bir pozisyon yakalayacağını düşünüyorum. Rolünü sevdirecek, insanlar bekleyecek Fahriye'yi. Bir süredir işi yapmıyordu, şimdi böyle bir dönüş iyi olacak onun için. Keza benim için de... Umarım iyi bir uyum içerisinde güzel güzel dizimizi çekeceyiz.' açıklamasında bulundu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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