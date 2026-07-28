Oktay Kaynarca, Hamal'daki Yeni Rol Arkadaşı Fahriye Evcen'in Nasıl Seçildiğini Anlattı
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Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca'nın yapımını üstlendiği Hamal dizisi için hazırlıklar başladı. Ezel'in senaristlerinden biri olan Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban'ın kaleme alacağı dizide başrolleri Oktay Kaynarca ile Fahriye Evcen paylaşacak. Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen'in diziye nasıl seçildiğini anlattı.
Kaynak: 2. Sayfa
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Geçmişten gelen sırlar, güç ve sadakat hesaplaşmaları etrafında şekillenen oldukça güçlü bir intikam ve aşk hikayesini konu alan Hamal dizisinin hazırlıkları başladı.
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Oktay Kaynarca, yaş farkı eleştirilerinin ardından Fahriye Evcen'in Hamal dizisine nasıl seçildiğini anlattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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