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17–23 Ağustos 2026 Haftanın Yantrası Güneş Yantra

etiket 17–23 Ağustos 2026 Haftanın Yantrası Güneş Yantra

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
17.08.2026 - 19:52
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Haritanızın Kalbindeki Gücü Uyandırın, Emeğinizin Karşılığını Almaya Hazırlanın.

Doğum haritamızda Güneş yalnızca hangi burçta doğduğumuzu gösteren bir astrolojik sembol değildir; astrolojik yorumda irademizin, yaşam enerjimizin, özgüvenimizin, görünürlüğümüzün, otoriteyle ilişkimizin, başarı arzumuzun ve dünyada kendimize nasıl bir yer açtığımızın merkezidir.

Bu nedenle Güneş doğum haritasının kalbi olarak kabul edilir.

Güneş’in bulunduğu burç, ev, aldığı açılar ve haritanın bütünü kişinin kendi gücünü ne kadar rahat ortaya koyabildiğini anlamak açısından birlikte değerlendirilir.

Astrolojik sembolizmde zorlanan bir Güneş kendini göstermekten çekinme, sürekli onay arama, verilen emeğin yeterince görünmediğini düşünme, başarıya ulaştıktan sonra bunu sürdürememe veya aynı otorite ve özgüven meselelerinin tekrar tekrar yaşanması şeklinde yorumlanabilir.

İşte 17–23 Ağustos 2026 haftasında Hint yantra geleneğinin en güçlü sembollerinden biri kabul edilen Güneş Yantra’yı haftanın yantrası olarak seçmemizin nedeni tam olarak budur.

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Sanskritçede Surya olarak anılan Güneş, Vedik gelenekte ışığın, canlılığın, otoritenin, iradenin, itibarın ve yaşamı görünür kılan merkezî gücün sembolüdür.

Sanskritçede Surya olarak anılan Güneş, Vedik gelenekte ışığın, canlılığın, otoritenin, iradenin, itibarın ve yaşamı görünür kılan merkezî gücün sembolüdür.

Surya Yantra ise bu güneş prensibine odaklanmak amacıyla kullanılan geleneksel geometrik ve sayısal bir meditasyon aracıdır.

Yantranın merkezindeki sayı düzeni sıradan bir dekorasyon olarak görülmez; yantra geleneğinde sayı, geometri, yön ve merkez kavramları belirli bir kozmik prensibe dikkati yoğunlaştırmak için birlikte kullanılır.

Görselde yer alan 10, 5, 12, 11, 9, 7, 6, 13 ve 8 sayıları üçe üçlük bir kare meydana getirir ve dikkat çekici matematiksel özelliği her satırın, her sütunun ve iki ana köşegenin toplamının 27 olmasıdır.

10+5+12, 11+9+7 ve 6+13+8 ayrı ayrı 27 eder; aynı düzen dikey ve çapraz doğrultuda da korunur.

27 sayısı Vedik sembolizm açısından ayrıca dikkat çekicidir; klasik Jyotisha sisteminde kullanılan 27 Nakshatra, Ay’ın Zodyak boyunca izlediği 27 temel yıldız bölgesini temsil eder.

Bu nedenle bu sayı karesi sembolik açıdan düzen, bütünlük ve göksel ritim fikriyle ilişkilendirilebilir.

27’nin 2+7 toplamının 9’a ulaşması da numerolojik yorumda tamamlanma, bütünlük, deneyimin olgunlaşması ve bir döngünün sonucunu alma temalarını çağrıştırır.

Yantranın merkezinde bulunan 9 ise bütün sistemin kalbi gibidir.

Numerolojik geleneklerde 9 tamamlanmanın ve birikmiş deneyimin sayısı kabul edilirken Güneş Yantra bağlamında merkezde kalabilmek, iradeyi dağıtmamak ve kişinin kendi yaşamındaki otoritesini hatırlaması şeklinde sembolik olarak okunabilir.

Bu nedenle Güneş Yantra yalnızca maddi bolluk düşüncesiyle sınırlandırılmamalıdır; asıl tema insanın kendi ışığını ortaya koyması, yaptığı işin arkasında durması, başladığını tamamlaması ve başarıyı sürdürebilecek iç disiplini oluşturmasıdır.

Maddi ve manevi zenginlik açısından yantranın anlamı da burada derinleşir.

Maddi zenginlik yalnızca paranın gelmesi değil, kazanılanı yönetebilmek, üretkenliği sürdürebilmek, mesleki itibarı güçlendirmek ve kişinin emeğinin değerini ortaya koyabilmesidir.

Manevi zenginlik ise kendi değerini yalnızca başkalarının onayından almadan içsel merkezini koruyabilmek, iradesini güçlendirmek ve yaşam amacına daha bilinçli yaklaşabilmektir.

Güneş Yantra geleneksel olarak başarı, canlılık, liderlik, görünürlük, özgüven, otorite ve hedeflere odaklanma niyetleriyle ilişkilendirildiği için iş insanları, yöneticiler, kendi markasını büyütmek isteyenler, sanatçılar, sahne ve medya alanında çalışanlar kadar öğrenciler açısından da sembolik bir odaklanma aracı olarak kullanılabilir.

Öğrenciler için amaç “yantrayı kullanınca sınav kesin kazanılır” düşüncesi değildir; düzenli çalışma, konsantrasyon, özgüven ve hedef bilincini destekleyen bir niyet pratiği oluşturmaktır.

Hiçbir yantra sınav başarısını, maddi kazancı veya sağlık sonucunu garanti etmez ve tıbbi tedavinin ya da gerçek hayatta gösterilmesi gereken emeğin yerine geçmez.

Güneş Yantra’nın gerçek anlamını anlayabilmek için ise önce doğum haritasına bakılması gerekir.

Çünkü herkesin güçlendirilmesi gereken gezegeni Güneş değildir.

Çünkü herkesin güçlendirilmesi gereken gezegeni Güneş değildir.

Bir kişinin haritasında Güneş zorlanırken başka bir kişinin haritasında Venüs, Satürn, Jüpiter, Merkür, Mars veya başka bir gezegensel gösterge daha fazla dikkat isteyebilir.

Bu nedenle kişiye özel yantra hazırlanırken yalnızca Güneş burcuna bakılması yeterli değildir; doğum tarihi, doğum saati ve doğum yeri üzerinden haritanın tamamı değerlendirilerek hangi gezegenin hangi evde bulunduğu, hangi açılardan etkilendiği ve kişinin hayatında hangi konunun tekrar eden bir sınava dönüştüğü incelenmelidir.

Astrodeha Hint Yantra Koleksiyonu’nda kişiye özel çalışmalar bu astrolojik değerlendirme esas alınarak altın, gümüş, oniks veya bakır seçenekleriyle hazırlanabilir.

Ancak burada çok önemli bir ayrımı özellikle belirtmek gerekir:

Bir yantra spiritüel ve sembolik bir çalışma aracıdır; hastalıkları tedavi ettiği, kesin para getirdiği, sınav kazandırdığı veya kişinin kaderini garantili biçimde değiştirdiği şeklinde değerlendirilmemelidir.

Yantranın en anlamlı kullanımı niyet, meditasyon, öz disiplin ve kişinin gerçek hayatta atacağı somut adımlarla birlikte ele alınmasıdır.

17–23 Ağustos haftasında Güneş Yantra’nın mesajı bu nedenle son derece güçlü:

Işığınızı başkalarının sizi fark etmesini bekleyerek değil, kendi değerinizi ortaya koyarak büyütün; başarıyı yalnızca istemeyin, sürdürülebilir hale getirin; bolluğu yalnızca para olarak değil, üretme, paylaşma, tamamlama ve kalıcı bir eser bırakabilme gücü olarak görün.

Çünkü astrolojik sembolizmde güçlü Güneş yalnızca parlayan insanı değil, ışığını nereye yönelteceğini bilen insanı anlatır.

Bu hafta kendinize tek bir soru sorun:

Hayatınızın hangi alanında yıllardır emek verdiğiniz halde kendi gücünüzü hâlâ tam olarak ortaya koyamıyorsunuz?

Belki de güçlendirilmesi gereken yer tam orasıdır.

ASTRODEHA HAFTANIN YANTRASI GÜNEŞ YANTRA.

KENDİ IŞIĞINIZI KÜÇÜLTMEYİN; ÇÜNKÜ BAZEN BAŞARI İÇİN EKSİK OLAN YENİ BİR FIRSAT DEĞİL, ZATEN İÇİNİZDE BULUNAN GÜCÜN FARKINA VARMAKTIR.

“Astrodeha’ya ait bu özel yantra tasarımı ve koleksiyonuna ilişkin yasal haklar ilgili tescil kapsamında korunmaktadır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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