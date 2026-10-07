Erken Final Kararıyla 5 Bölümde Ekrana Veda Eden A.B.İ. Ekibi Son Kez Aynı Karede Buluştu

Dizinin resmi X hesabı, 7 Ekim Çarşamba sabahı oyuncu ve set ekibinin bir arada görüntülendiği kalabalık bir fotoğraf paylaştı. Polaroid görünümündeki karenin altına el yazısıyla 'A.B.İ. 6 Ekim 2026' notu düşüldü. Paylaşımda 'Birlikte biriktirdiğimiz tüm güzel anılarla A.B.İ.'ye veda ediyoruz.' ifadeleri yer aldı. Mesaj, 'En başından son ana kadar hikayemize eşlik eden tüm izleyicilerimize teşekkürlerimizle.' sözleriyle son buldu.

Görselin alt kısmındaki 'Hikayemize ortak olan tüm izleyicilerimize teşekkürlerimizle!' yazısı da dikkat çekti.