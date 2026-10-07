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Erken Final Kararıyla 5 Bölümde Ekrana Veda Eden A.B.İ. Ekibi Son Kez Aynı Karede Buluştu

Erken Final Kararıyla 5 Bölümde Ekrana Veda Eden A.B.İ. Ekibi Son Kez Aynı Karede Buluştu

Atv yerli dizi A.B.İ.
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 12:37
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Erken final kararı alınan A.B.İ., 6 Ekim Salı akşamı ATV'de yayınlanan 23. bölümüyle ekrana veda etti. Finalin ertesi sabahı dizinin resmi X hesabından kalabalık bir ekip fotoğrafı paylaşıldı. Fotoğrafın altına 'A.B.İ. 6 Ekim 2026' notu düşülürken paylaşımda izleyicilere teşekkür edildi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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A.B.İ.'nin resmi hesabı, finalin ertesi sabahı ekibin son karesini "Son kez aynı karede, unutulmaz anılarla" notuyla paylaştı.

A.B.İ.'nin resmi hesabı, finalin ertesi sabahı ekibin son karesini "Son kez aynı karede, unutulmaz anılarla" notuyla paylaştı.
twitter.com

Dizinin resmi X hesabı, 7 Ekim Çarşamba sabahı oyuncu ve set ekibinin bir arada görüntülendiği kalabalık bir fotoğraf paylaştı. Polaroid görünümündeki karenin altına el yazısıyla 'A.B.İ. 6 Ekim 2026' notu düşüldü. Paylaşımda 'Birlikte biriktirdiğimiz tüm güzel anılarla A.B.İ.'ye veda ediyoruz.' ifadeleri yer aldı. Mesaj, 'En başından son ana kadar hikayemize eşlik eden tüm izleyicilerimize teşekkürlerimizle.' sözleriyle son buldu.

Görselin alt kısmındaki 'Hikayemize ortak olan tüm izleyicilerimize teşekkürlerimizle!' yazısı da dikkat çekti.

OGM Pictures imzalı dizi, ikinci sezonunda yalnızca beş bölüm ekranda kalabildi.

OGM Pictures imzalı dizi, ikinci sezonunda yalnızca beş bölüm ekranda kalabildi.

OGM Pictures imzalı A.B.İ., 13 Ocak 2026'da ATV'de yayın hayatına başlamıştı. Kenan İmirzalıoğlu'nun uzun bir aranın ardından ekranlara dönüşü, diziyi sezonun en merakla beklenen yapımlarından biri yapmıştı.

Ancak ilk sezonun sonunda Afra Saraçoğlu'nun diziden ayrılmasıyla hikâye baştan kuruldu. İkinci sezonda kadro neredeyse tamamen yenilendi, yönetmen koltuğuna Yağız Alp Akaydın oturdu.

Bergüzar Korel'in Leyla karakteriyle kadroya katılması ise Karadayı'nın efsane ikilisini 11 yıl sonra yeniden aynı dizide buluşturdu.

Ne var ki bütün bu hamleler reytinglere beklenen ölçüde yansımadı. 8 Eylül'de başlayan ikinci sezon yalnızca beş bölüm sürdü ve dizi, 23. bölümüyle final yaptı. Kanal cephesinden final kararına ilişkin ayrıntılı bir açıklama gelmedi.

Türkiye'deki yolculuğu sona eren A.B.İ., yurt dışında 68 ülkede ekrana gelecek.

Türkiye'deki yolculuğu sona eren A.B.İ., yurt dışında 68 ülkede ekrana gelecek.

Veda paylaşımının altına gelen yorumlardan birinde bir izleyici, Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i yeniden bir arada görme fırsatı için ekibe teşekkür etti. Aynı izleyici, kısa sürse de bu birliktelikten keyif aldığını yazdı.

Erken final kararının ardından oyuncular da sessiz kalmamıştı. Rüya karakterine hayat veren Saadet Işıl Aksoy, kararın nedenini tam olarak bilmediğini söylemişti.

Öte yandan A.B.İ.'nin Türkiye'deki macerası sona erse de yurt dışındaki yolculuğu sürüyor. Finalin hemen ardından gelen duyuruya göre dizi, MENA bölgesi, Afrika, Arnavutluk, Romanya ve Kazakistan dahil olmak üzere 68 ülkede yayınlanacak.

Mart ayında Türkiye ile eş zamanlı olarak 25 ülkede izlenmeye başlayan dizinin yurt dışı ağı, böylece iki buçuk katından fazla büyümüş oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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