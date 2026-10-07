Final Yapan A.B.İ. Dizisi Yurt Dışında 68 Ülkede Yayınlanacak
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Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ., MENA, Afrika, Arnavutluk, Romanya ve Kazakistan dahil olmak üzere 68 ülkede yayınlanacak. Duyuru, dizinin ATV'deki final bölümünün hemen ardından geldi. Mart ayında Türkiye ile eş zamanlı 25 ülkede yayınlanmaya başlayan dizinin yurt dışı ağı böylece iki buçuk katından fazla büyüdü.
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Türkiye'de final yapan A.B.İ., MENA'dan Kazakistan'a uzanan 68 ülkelik bir yayın ağına kavuştu.
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Dizi daha yayının ilk aylarında Türkiye ile aynı anda 25 ülkede izlenmeye başlamıştı.
Türkiye'de ise hikâye bambaşka ilerledi: Afra Saraçoğlu'nun ayrılığının ardından kadro baştan kuruldu.
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