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Final Yapan A.B.İ. Dizisi Yurt Dışında 68 Ülkede Yayınlanacak

Final Yapan A.B.İ. Dizisi Yurt Dışında 68 Ülkede Yayınlanacak

Atv yerli dizi A.B.İ.
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
07.10.2026 - 10:15
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Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ., MENA, Afrika, Arnavutluk, Romanya ve Kazakistan dahil olmak üzere 68 ülkede yayınlanacak. Duyuru, dizinin ATV'deki final bölümünün hemen ardından geldi. Mart ayında Türkiye ile eş zamanlı 25 ülkede yayınlanmaya başlayan dizinin yurt dışı ağı böylece iki buçuk katından fazla büyüdü.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Türkiye'de final yapan A.B.İ., MENA'dan Kazakistan'a uzanan 68 ülkelik bir yayın ağına kavuştu.

Türkiye'de final yapan A.B.İ., MENA'dan Kazakistan'a uzanan 68 ülkelik bir yayın ağına kavuştu.

Sosyal medyada paylaşılan son bilgiye göre A.B.İ., MENA bölgesi, Afrika, Arnavutluk, Romanya ve Kazakistan dahil olmak üzere 68 ülkede ekrana gelecek. Duyuruda dizinin Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'lu kadrosu öne çıkarıldı. Dizinin hangi ülkede ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz netleşmedi.

Söz konusu duyuru, dizinin Türkiye'deki yolculuğu sona erdikten hemen sonra geldi. A.B.İ., ikinci sezonunun 5. bölümüyle 6 Ekim Salı akşamı ATV ekranlarına veda etti.

Dizi daha yayının ilk aylarında Türkiye ile aynı anda 25 ülkede izlenmeye başlamıştı.

Dizi daha yayının ilk aylarında Türkiye ile aynı anda 25 ülkede izlenmeye başlamıştı.

OGM Pictures imzalı A.B.İ., 13 Ocak 2026'da ATV'de yayın hayatına başladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun uzun bir aranın ardından ekranlara dönüşü, diziyi sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri yapmıştı.

Uluslararası dağıtımı ATV Distribution'ın yürüttüğü dizi, mart ayında Türkiye ile eş zamanlı olarak 25 ülkede yayınlanmaya başlamıştı. Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve Latin Amerika bu ilk listenin öne çıkan bölgeleri arasındaydı. Yeni rakamla birlikte dizinin yurt dışındaki yayın ağı iki buçuk katından fazla büyümüş oldu.

Kenan İmirzalıoğlu bu ilgiye yabancı değil. Ünlü oyuncunun Ezel ve Karadayı gibi dizileri de yıllar önce sınırları aşmış, Orta Doğu'dan Balkanlar'a geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

Türkiye'de ise hikâye bambaşka ilerledi: Afra Saraçoğlu'nun ayrılığının ardından kadro baştan kuruldu.

Türkiye'de ise hikâye bambaşka ilerledi: Afra Saraçoğlu'nun ayrılığının ardından kadro baştan kuruldu.

Diziye Çağla karakteriyle dahil olan Afra Saraçoğlu, ilk sezonun sonunda ekibe veda etti. Çağla karakteri de sezon finalinde ölerek hikâyeden çıkarıldı. İkinci sezonda kadro neredeyse tamamen yenilendi. Bergüzar Korel başrole geçti ve Karadayı'nın efsane ikilisi 11 yıl sonra yeniden aynı dizide buluştu.

Ancak bu hamleler reytinglerde beklenen etkiyi yaratmadı. Erken final kararı alınan dizi, ikinci sezonda yalnızca beş bölüm ekranda kalabildi.

Öte yandan A.B.İ.'nin Türkiye'deki macerası kısa sürse de yurt dışındaki yolculuğu yeni başlıyor. Dizinin 68 ülkede nasıl karşılanacağı ise merak konusu.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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