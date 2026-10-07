Final Yapan A.B.İ. Dizisi Yurt Dışında 68 Ülkede Yayınlanacak

OGM Pictures imzalı A.B.İ., 13 Ocak 2026'da ATV'de yayın hayatına başladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun uzun bir aranın ardından ekranlara dönüşü, diziyi sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri yapmıştı.

Uluslararası dağıtımı ATV Distribution'ın yürüttüğü dizi, mart ayında Türkiye ile eş zamanlı olarak 25 ülkede yayınlanmaya başlamıştı. Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve Latin Amerika bu ilk listenin öne çıkan bölgeleri arasındaydı. Yeni rakamla birlikte dizinin yurt dışındaki yayın ağı iki buçuk katından fazla büyümüş oldu.

Kenan İmirzalıoğlu bu ilgiye yabancı değil. Ünlü oyuncunun Ezel ve Karadayı gibi dizileri de yıllar önce sınırları aşmış, Orta Doğu'dan Balkanlar'a geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.