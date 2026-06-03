A.B.İ. Dizisinden Ölerek Ayrılan Afra Saraçoğlu'ndan Veda Paylaşımı Geldi
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ATV ekranlarının iddialı dizisi A.B.İ. dün akşam (2 Haziran) yayınlanan sezon finali bölümüyle ekran arası verdi. Eylül ayında başlayan yeni yayın döneminde ekranlara geri dönmeye hazırlanan A.B.İ. dizisinin sezon finalinde şoke eden bir ayrılık yaşandı ve başrol Afra Saraçoğlu diziye veda etti. Afra Saraçoğlu, karakteri Çağla'ya ve A.B.İ. dizisine veda paylaşımı yaptı.
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ATV'nin iddialı dizisi A.B.İ.'nin sezon finalinde şoke eden bir ayrılık yaşandı. Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Çağla karakteri sezon finalinde öldü.
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İşte A.B.İ. dizisinden ayrılan Afra Saraçoğlu'nun veda paylaşımları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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