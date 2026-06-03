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A.B.İ. Dizisinden Ölerek Ayrılan Afra Saraçoğlu'ndan Veda Paylaşımı Geldi

A.B.İ. Dizisinden Ölerek Ayrılan Afra Saraçoğlu'ndan Veda Paylaşımı Geldi

Atv yerli dizi A.B.İ.
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.06.2026 - 11:03
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ATV ekranlarının iddialı dizisi A.B.İ. dün akşam (2 Haziran) yayınlanan sezon finali bölümüyle ekran arası verdi. Eylül ayında başlayan yeni yayın döneminde ekranlara geri dönmeye hazırlanan A.B.İ. dizisinin sezon finalinde şoke eden bir ayrılık yaşandı ve başrol Afra Saraçoğlu diziye veda etti. Afra Saraçoğlu, karakteri Çağla'ya ve A.B.İ. dizisine veda paylaşımı yaptı.

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ATV'nin iddialı dizisi A.B.İ.'nin sezon finalinde şoke eden bir ayrılık yaşandı. Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Çağla karakteri sezon finalinde öldü.

ATV'nin iddialı dizisi A.B.İ.'nin sezon finalinde şoke eden bir ayrılık yaşandı. Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Çağla karakteri sezon finalinde öldü.

Yalı Çapkını'nın ardından Kenan İmirzalıoğlu'yla partner olarak ekranlara geri dönen Afra Saraçoğlu, tam 17 bölümdür Çağla karakterine hayat verdiği A.B.İ'.ye veda etti. Heyecan dolu sezon finaline Çağla karakterinin ölümü damga vururken Afra Saraçoğlu, Instagram hesabından dizi setinden fotoğraflar yayınlayıp duygulandıran bir not yazdı.

İşte A.B.İ. dizisinden ayrılan Afra Saraçoğlu'nun veda paylaşımları:

İşte A.B.İ. dizisinden ayrılan Afra Saraçoğlu'nun veda paylaşımları:

'17 bölüm boyunca Çağla'nın yolculuğuna eşlik eden tüm seyirciye, yönetmenlerime, oyuncu ve ekip arkadaşlarıma, değerli senaristlerimize ve yapım ekibine çok teşekkür ederim. Bu bölümle birlikte Çağla'nın hikayesi sona eriyor. Onu tanımak, anlamak ve anlatmak benim için çok kıymetliydi. Emeği geçen herkese ve bizi izleyen tüm seyircilerimize sevgilerimle... ❤️🥰'

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'başka hikayelerde görüşmek üzere 👋👋👋'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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